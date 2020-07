El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa, informó esta tarde que un avión cazahuracanes se dirige hacia la onda tropical para recopilar información de este fenómeno atmosférico que amenaza con afectar a Puerto Rico como una tormenta en la madrugada del jueves.

Originalmente, se esperaba que el gobierno anunciara al mediodía de hoy los preparativos de cara al posible paso de la tormenta. No obstante, se informó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) tenía unas interrogantes sobre el fenómeno, como dónde se concentra la mayor parte de las lluvias y la intensidad de las mismas, para poder tener un pronóstico certero y, por ende, activar las contingencias.

El funcionario resaltó que la amenaza que representa la onda tropical está lejos de compararse con la que posó sobre la isla el catastrófico huracán María en el 2017.

Indicó que por el momento lo que contemplan es un fenómeno grande, con unas 400 millas de extensión, que puede provocar entre tres a seis pulgadas de lluvia y ráfagas con fuerza de tormenta para el momento en que más cerca esté sobre la isla.

El funcionario indicó que, por el momento, las personas deben, al menos, revisar sus planes familiares para un evento de lluvias fuertes, que podría causar inundaciones en zonas vulnerables.

“Sabemos que va a venir agua. No queremos que se haga una comparación de la situación con Maria, porque no es así”, dijo Correa en una conferencia en la que inicialmente se anunció que acudiría la gobernadora, asunto que no se concretó. El comisionado indicó que la mandataria posiblemente participará del informe sobre los preparativos que se haga en horas de la tarde.

Correa añadió que, en lo que reciben la información que recopilará el cazahuracanes, están trabajando sobre los refugios, los inventarios que necesitan para atender una emergencia como esta y la situación particular de algunos pueblos del suroeste de Puerto Rico donde todavía se registran réplicas de los temblores de enero de este año y los refugios tradicionales fueron inhabilitados.

Correa resaltó que también están trabajando con las medidas de distanciamiento social que se tendrían que seguir si se abren refugios.cuando inicia el pico de la temporada.