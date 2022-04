La agente especial a cargo del Negociado Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Denisse Foster, indicó este martes que están “conscientes” de lo que sucede en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, pero rechazó precisar si, en efecto, conducen una pesquisa por supuestas actividades de narcotráfico efectuadas en esa área.

“Trabajamos en toda la isla. No puedo confirmar o rechazar la existencia de ninguna de nuestras investigaciones”, dijo Foster.

“Estamos conscientes del trasiego de drogas que ocurre en toda la isla. Específicamente en esa área (la reserva), estamos conscientes de lo que sucede allí, pero no podemos confirmar que estamos haciendo o no alguna pesquisa en esa área”, agregó.

Cuando se le preguntó si en el pasado han confiscado drogas o han realizado arrestos de personas en la zona de la reserva, Foster dijo “tenemos investigaciones a través de toda la isla, respecto a áreas específicas impactadas, no quiero comentar sobre esos casos porque tenemos investigaciones en curso alrededor del área”.

PUBLICIDAD

Cuestionada sobre qué mensaje enviaba a los residentes cercanos a la reserva, Foster respondió: “les escuchamos y trabajamos duro”. Acto seguido, exhortó a cualquier persona que conozca de actividades ilícitas en el lugar o que pueda dar confidencias a que se comunique con las autoridades federales.

Lo mismo hizo el comisionado de la Policía, Antonio López y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. Ninguno de los funcionarios confirmó o rechazó que esté en curso una investigación sobre trasiego de drogas en las áreas cercanas a la reserva.

“Exhortamos a cualquier persona que tenga información relacionada a narcotráfico en esa área, que nos la provea”, dijo Torres.

El agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González también dijo que no confirmaría ni rechazaría si hay investigaciones del mismo asunto. Asimismo, hizo un llamado para que toda persona que pueda proveer información lo haga “ya sea confidencial o de cualquier manera”.

“Donde haya información de un delito federal el FBI y las otras agencias vamos a investigar”, sostuvo González.

La semana pasada, en una vista ocular de la Cámara de Representantes, el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández indicó que el área contigua a la reserva estuarina hay quienes “han aprovechado para hacer cosas ilegales porque esto está controlado por personas del bajo mundo”.

Las expresiones de los funcionarios federales y estatales se produjeron a su salida de una reunión efectuada hoy en La Fortaleza en la que el gobernador atendió a todo el componente de seguridad.

PUBLICIDAD

Concluida la reunión, Torres se limitó a indicar que siempre se reúnen para compartir información operacional, administrativa y de investigaciones. No dio más detalles.

“Salimos supersatisfechos y estamos enfocados en continuar combatiendo la criminalidad en Puerto Rico”, se limitó a decir.

Mientras que López indicó que no le consta que exista actividad de narcotráfico en la zona de la Bahía Estuarina de Jobos en Salinas.

“Desde que hemos sabido de la situación de la Bahía de Jobos, hemos indagado en las investigaciones que se llevan a cabo allí. No obstante, no nos consta de que haya surgido ningún tipo de investigación que sea por narcotráfico. No obstante, le hacemos un llamado a todos los que residen cercano allí al área que llamen al (787) 343.2020 y confidencialmente se atenderá toda información que se reciba y que nos brinde una guía para nosotros continuar cualquier tipo de investigación”, dijo López.

No descartó algún tipo de investigación en el área. Las expresiones de López se unen a las que ayer hizo el gobernador de que los responsables del crimen ambiental en la zona de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, tendrían sanciones criminales y civiles de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) así como del Departamento de Justicia.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, reiteró que está en curso una investigación criminal.

“Yo ordené -hace varias semanas- una investigación de carácter criminal sobre el área de Bahía de Jobos”, afirmó.

¿Cuánto tiempo tomará esta investigación?, se le preguntó.

PUBLICIDAD

“El tiempo necesario para poder llevar a juicio y a encontrar a los culpables”, contestó Emanuelli.

No quiso abundar sobre cuál es la línea de la pesquisa. Dijo que los desalojos de la Bahía de Jobos están en manos del DRNA, pero con la asistencia de Justicia.

“Créanme que vamos a investigar y procesar todos los delitos, pero a nuestro paso y en la forma que estimemos pertinente para lograr las convicciones”, indicó el secretario de Justicia.

Estableció que pesquisarán toda la prueba que surja, “independientemente de dónde trabajen”. Además, pidió espacio y dijo que es parco en los detalles de la investigación con el fin de no perjudicarla.