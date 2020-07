El abogado designado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como miembro alterno en el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Carlos Rodríguez Muñiz, confesó públicamente que tiene objeciones con la investigación que condujo la Cámara de Representantes sobre la compra irregular de pruebas para detectar el COVID-19.

Esa investigación, que también está en jurisdicción del Departamento de Justicia, podría terminar ante la consideración del Panel al cual Rodríguez Muñiz se integraría de ser confirmado por ambos cuerpos legislativos en la sesión extraordinaria. La gobernadora enmendó hoy, martes, la convocatoria de la sesión, para incluir la evaluación de su nombramiento. Sin embargo, la Cámara de Representantes derrotó el nombramiento en votación a viva voz en el hemiciclo.

La gobernadora Vázquez Garced había nombrado hoy, a Rodríguez Muñiz para ocupar una de las dos vacantes en el PFEI, a solo un día de que ese organismo ordenó una investigación a fondo sobre las actuaciones de la mandataria con respecto a alegadas irregularidades en la entrega de suministros de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

Este nombramiento ha sido la única comunicación de Vázquez Garced con relación al PFEI, luego de que ese organismo divulgó que le asignó la fiscal especial Leticia Pabón para investigar las alegaciones de aprovechamiento ilícito de servicios públicos, tomar represalias contra una funcionaria que denunció actos de corrupción, así como posibles violaciones a las prohibiciones éticas.

“La vista me ha hecho soñar aunque no me deja dormir, (son las 4:45.A.M.). Soñé que la Cámara de Representantes entendió que su poder de investigar se debe autolimitar a procesos que genuinamente persigan el propósito de legislar”, escribió el abogado en un comentario público de Facebook, en la madrugada del 9 de mayo.

YO TENGO UN SUEñO Martin Luther King dio su famoso discurso en Washington D.C. mientras luchaba en pro de los derechos... Posted by Carlos Rodriguez Muniz on Saturday, May 9, 2020

El jueves, 7 de mayo, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes había celebrado vistas públicas y divulgado el informe parcial de investigación sobre las compras de pruebas, que incluyó el referido de cinco funcionarios al PFEI, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental.

“Soñé que entendieron que el Pueblo no votó por ellos para ser fiscales ni agentes del orden público cuya misión sea perseguir a los que cometan delitos, tampoco para que se crean jueces”, añadió Rodríguez Muñiz en su comunicación.

Compartió que deseaba que los legisladores entendieran “la urgente necesidad de evitar ‘condenar públicamente’ a personas a través de preguntas que contienen premisas inexistentes o incorrectas, comentarios de pasillos, información que reciben de forma ajena a la vista y con insultos que no constituyen ‘prueba’ contra querellados en ‘ningún foro que se respete a sí mismo'”.

Las expresiones del abogado son contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que en 1984, en una opinión redactada por el entonces juez presidente José Trías Monge, recordó que la función de la legislatura es también “fiscalizar al gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de la cosa pública”.

“El error común que se comete [es] creer que las asambleas representativas cumplen sólo un menester: legislar(...). Las funciones de investigación, fiscalización, discusión y divulgación no están subordinadas a la de legislación”, lee la opinión en el caso Romero Barceló v. Hernández Agosto.

Rodríguez Muñiz se desempeñó como juez del Tribunal de Apelaciones de 2000 a 2009; fue juez superior de 1995 a 2000; juez de distrito de 1988 a 1995 y juez municipal de 1983 a 1988, según la Oficina de la Gobernadora.

Al momento de la designación al PFEI, Rodríguez Muñiz estaba ejerciendo como abogado en su práctica privada.

El abogado es exesposo de la fiscal federal, Olga Castellón Miranda, según tres fuentes de El Nuevo Día. Castellón Miranda fue nombrada Jefa de Fiscales del Departamento de Justicia bajo la dirección de Vázquez Garced.