Ocho empleados del Departamento de Corrección podrían ser destituidos con relación al caso de Hermes Ávila Vázquez

“Como secretaria, he confirmado las recomendaciones de los oficiales examinadores. En pocas ocasiones he devuelto un expediente porque aumento o disminuyo la sanción a imponer, o solicito el cierre de la misma”, expuso, al sostener que ella tiene “la última palabra”, según le faculta el Plan de Reorganización de Corrección.

“Podría haber acusaciones, de así determinarlo el Departamento de Justicia, o puede que también resulte que no hay negligencia criminal y no se radiquen cargos contra ninguno. Pero eso no exime que, a nivel administrativo, tome la determinación de destituir a algún empleado. Tomaré la decisión que tenga que tomar basada en la documentación que se ha recopilado”, subrayó.