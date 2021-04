La Oficina del Contralor de Puerto Rico señaló siete hallazgos durante una auditoría de la Oficina de Informática y Sistemas de Información del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), división que gastó $262,951 en proyectos de informática que no se utilizan y que no redundan en beneficios para las operaciones de la agencia.

La opinión cualificada (emitida cuando incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados) reveló que los fondos se utilizaron para implementar un sistema electrónico para facturar la extracción y uso de agua, y automatizar la recolección de multas. Sin embargo, una década después, el sistema no se utiliza y los procesos se realizan de forma manual.

El informe es el segundo de dos auditorías realizadas por la Oficina del Contralor en relación a las operaciones del DRNA y recoge el periodo del 21 de febrero de 2017 al 31 de mayo de 2018, cuando Tania Vázquez Rivera era la titular de la dependencia gubernamental.

“Esta situación priva a las divisiones de Franquicias de Agua, y de Facturación y Cobro, de las herramientas para administrar los permisos de aprovechamiento y facturar el uso de agua. La franquicia es un permiso escrito que otorga el derecho de utilizar un volumen determinado de agua para usos comunes o privativos”, lee el informe sometido por la contraloría.

La auditoría de siete hallazgos encontró que el DRNA no contaba con un informe de análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados, ni de un procedimiento para el manejo de incidentes. La agencia tampoco tenía un plan de continuidad de negocios, ni un centro alterno para la recuperación de las operaciones computadorizadas. Situaciones similares a estas, se habían comentado en la auditoría TI-03-07 de 2003.

“La Contraloría detectó múltiples deficiencias con los parámetros de seguridad y controles de acceso en el sistema operativo, pues no se había definido la política de contraseñas que requiere al menos ocho (8) caracteres. Además, el examen de las 702 cuentas de usuarios activas para acceder a la red reveló que 108 de las cuentas no se habían utilizado desde que fueron creadas y que el último acceso (last logon), en 152 de ellas, superaba los 30 días de inactividad hasta ocho años. Esta situación propicia que personas no autorizadas puedan lograr acceso a información confidencial y hacer uso indebido de esta, entre otras”, indicó la Oficina del Contralor en el documento firmado por la directora de Asuntos de Auditoría, Edna Velázquez Díaz.

Contrario a la normativa vigente, reza el informe, el DRN no mantenía copias de los respaldos de los datos guardados en las computadoras y servidores, en un lugar seguro fuera de los predios de la agencia. Además, no suministró para examen los documentos de autorización que otorga a los gerentes de informática, ni los privilegios de administrador de los sistemas operativos.

“Los auditores de la Contraloría hallaron que el DRNA no contaba con un inventario actualizado, ni la Oficina de Informática, mantenía un registro de los programas adquiridos e instalados en cada computadora. Estas situaciones propician un ambiente para el uso indebido o desaparición de la propiedad, e impide ejercer un control eficaz de los programas y licencias”, añadió la Oficina del Contralor.