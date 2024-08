Organizaciones sin fines de lucro reciben subvención del Fideicomiso de los Niños

El gobernador Pedro Pierluisi anunció este lunes el comienzo del desembolso de $5 millones provenientes del Fideicomiso de los Niños que son para que once organizaciones sin fines de lucro presten servicios a esta población en las comunidades.

Detalló que el año pasado se hizo la solicitud de propuestas y cumplieron con los requisitos las once organizaciones sin fines de lucro beneficiadas. La selección la hizo el gobierno en abril pasado, agregó Pierluisi en una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que estuvo acompañado por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero.

Las organizaciones que recibieron la subvención fueron: Fundación Atención Atención, Centro Ayani, Mauro Ballet, Hogar Mis Primeros Pasos, Girl Scouts of Caribe, Hospital del Niño de Puerto Rico, Boys & Girls Clubs of Puerto Rico y Alfonsina, Inc. También fueron aprobados los fondos para la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Waves Ahead Puerto Rico y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.