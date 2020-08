Uno de los elementos nuevos que utilizará el gobierno a partir de mañana, con la entrada en vigor de la nueva Orden Ejecutiva dirigida para tratar de controlar el avance de los casos de COVID-19, es el mecanismo de multas a ciudadanos y comercios por el incumplimiento con la orden de utilizar mascarilla.

La multa a individuos de $100, que se duplicaría si no es pagada en 72 horas, aplicaría a prácticamente a todo el mundo que no esté en su casa, sostuvo hoy el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer.

Se le reconocerá al ciudadano su derecho a apelar la multar, pero Janer no precisó qué medida se tomaría en concreto si el ciudadano no carga al momento de la intervención con una licencia de conducir o algún documento con datos oficiales.

Sí mencionó que se va a crear un sistema para que el ciudadano multado no pueda evadir su responsabilidad de pagar la multa, ya que la infracción le aparecería en el sistema cuando renueve el marbete o en el Departamento de Hacienda.

En el caso de menores intervenidos, Janer dijo que se procurará localizar a los padres o tutores.

“El enfoque principal es personas al aire libre”, dijo Janer a los medios al finalizar una conferencia de prensa hoy.

El escenario legal que respaldará la aplicación de las multas, que incluyen unas de $500 a comercios por no obligar a sus comensales a utilizar mascarilla, no estaba totalmente claro esta tarde ya que el Departamento de Salud no había confeccionador un reglamento para estructurar el proceso de multas.

De hecho, El Nuevo Día contactó a varios coroneles de la Policía a eso del mediodía que dijeron desconocer detalles de cómo se aplicaría la nueva regla. Más o menos a esa hora se celebró una reunión en el Departamento de Justicia en que también participó Janer y el secretario de Salud, Lorenzo González.

“Estamos ultimando los detalles del reglamento que entrará en vigor mañana. Una vez completado el proceso, se divulgará para que la población conozca las disposiciones del mismo”, dijo una portavoz de Salud.

Janer explicó a los medios que la Policía utilizará inicialmente libretas de multas de tránsito, aunque luego se prepararía otra para esos fines. Aunque advirtió que incluso se exponen a multas individuos que viajen juntos en un mismos vehículo -no así conductores solitarios-, aclaró que el enfoque estará sobre ciudadanos que estén al aire libre, incluso los que estén haciendo ejercicios.

La Policía intentará cumplir la nueva Orden Ejecutiva, donde no se hace una sola mención a estas multas, con alrededor de 400 agentes en cuarentena.

“Tenemos todos los agentes que tenemos disponibles. También estamos corriendo el plan anticrimen y atendiendo otras emergencias. Todos los policías que se puedan destacar tienen instrucciones de no dejar a nadie que les pase por al frente sin mascarilla”, dijo Janer.

Se desconoce qué medidas, si alguna, tomarán las policías municipales para hacer valer la nueva Orden Ejecutiva.

La Policía también tiene instrucciones de dar particular atención en términos de patrullaje para hacer valer la regla de la mascarilla en las regiones policíacas de San Juan, Carolina y Bayamón, zonas identificadas como las problemáticas durante este repunte de casos de COVID-19.

“Hasta ahora hemos exhortado, recomendado, le hemos hablado al pueblo y le hemos explicado las desventajas potencialmente fatales de no utilizar mascarillas”, dijo Janer.

“Normalmente a una persona se le capta la atención cuando haces algo contundente con esa persona”, agregó.