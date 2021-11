En medio de las protestas que se realizan desde este lunes en repudio y rechazo a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA), el gobernador Pedro Pierluisi anticipó este lunes que el documento será avalado por la jueza federal Laura Taylor Swain, y advirtió que los posibles responsables de emitir deuda “excesiva” no quedarán impunes.

De hecho, Pierluisi informó a El Nuevo Día que solicitó a la contralora Yesmín Valdivieso que audite la deuda del gobierno de Puerto Rico y recordó que hace meses presentó una medida a esos efectos, que aún aguarda por acción de la Asamblea Legislativa.

La Resolución Conjunta de la Cámara 63, radicada el pasado 16 de febrero, establece que la Oficina del Contralor de Puerto Rico sería el cuerpo encargado de llevar a cabo un proceso completo y exhaustivo dirigido a auditar la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico, en el que se examinará y evaluará el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación de esta.

“Insisto que la Oficina del Contralor de Puerto Rico debe auditar el proceso que se llevó a cabo para todas las emisiones de deuda que son objeto de este plan”, afirmó.

/ Manifestantes llegaron hasta el Tribunal federal para expresar su rechazo al Plan de Ajuste de la Deuda (PDA). (Ramón "Tonito" Zayas)

La manifestación fue convocada por varias organizaciones, incluyendo el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y el Partido Independentista Puertorriqueño. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las vistas se llevarán a cabo ante la jueza Laura Taylor Swain. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Esa deuda es ilegal y no la vamos a pagar”, reiteraba el estribillo que todos cantaban mientras piqueteaban en Hato Rey. (Ramón "Tonito" Zayas)

La jueza Swain separó 10 días para analizar el PDA. (Ramón "Tonito" Zayas)

El tramo de la avenida Chardón se mantenía cerrado. También hay una veintena de policías en el área. (Ramón “Tonito” Zayas)

La “Jornada se nos acabó la paciencia: no al plan del tumbe” comienza este lunes, a partir de las 5:00 p.m. con un campamento y una vigilia de pensionados del gobierno frente al Tribunal federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público opina que el PDA traerá mayores problemas a la isla, incluyendo incurrir nuevamente en una quiebra en menos de 10 años. (Ramón "Tonito" Zayas)

A la manifestación asistieron los legisladores independentistas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez. (Ramón "Tonito" Zayas)

En la protesta también participan el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones. (Ramón "Tonito" Zayas)

A la 1:00 p.m. habrá un junte artístico frente al Tribunal federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

La audiencia continuará, según sea necesario, el 9 y 10, 12, 15 al 18 y 22 y 23 de noviembre. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un oficial del Departamento de Seguridad Nacional cortó los amarres de las pancartas en el portón del Tribunal federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

Hubo un forcejeo entre las autoridades destacadas en el lugar y los manifestantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Manifestantes, entre ellos universitarios, pensionados y trabajadores, impidieron que se retiraran las pancartas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los manifestantes denunciaron que las autoridades violentaban su derecho a la protesta. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la protesta participaron estudiantes de los 11 recintos de la UPR. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los manifestantes afirmaron que permanecerían en las afueras del Tribunal federal hasta las 5:00 p.m. (Ramón “Tonito” Zayas)

Momento tenso entre manifestantes y agentes de Homeland Security. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un grupo de jóvenes llevó fotos de figuras como el gobernador Pedro Pierluisi, la jueza Laura Taylor Swain y el exgobernador Luis Fortuño como "caras de la deuda". (Ramón “Tonito” Zayas)

A la marcha se unieron profesores jubilados de la UPR. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la tarde del primer día de vista deben expresarse los objetores al PDA. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Lo que sucede es lo siguiente, la contralora tiene todo el derecho de auditar esto y lo debe hacer para que entonces llegue a sus propias conclusiones, haga sus hallazgos y señalamientos, y de tener que hacer un referido a alguna entidad de ley y orden, lo haga porque el que actuó mal no ha sido exonerado”, continuó.

Por otro lado, señaló que difiere de quienes objetan el PDA argumentado, entre otras cosas, que el documento no es sostenible y la isla volvería a la quiebra en menos de 15 años, se pagaría deuda que ha sido impugnada en los tribunales y no se tomó acción contra personas responsables de emitir deuda ilegalmente.

“El pago o no pago de bonos por supuesta ilegalidad va a quedar resuelto de forma final y firme, pero la responsabilidad individual, legal o moral de los que autorizaron estas emisiones, algunas de las cuales claramente fueron excesivas, eso todavía la controlara de Puerto Rico puede evaluarlo y desde mi punto de vista lo debe hacer porque es importante que la historia quede clara”, enfatizó Pierluisi.

“En cuanto a que el plan no es sostenible, discrepo totalmente. Aparentemente no tienen la información necesaria para evaluarlo. Este plan de ajuste es muy beneficioso para el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico. Precisamente, a base de la reducción en el costo de la deuda pública, estamos hablando de una reducción de dos terceras partes de lo que se pagaba antes de esta quiebra y lo que se va a pagar después. No hay que saber mucho de contabilidad o economía para reconocer que el gobierno va a tener una mayor liquidez”, abundó.

Reiteró que el gobierno contará con miles de dólares del Medicaid con los que no contaba antes de manera recurrente y que el PDA no contempló “la última actualización de las proyecciones económicas del Congreso, las cuales son significativamente mejores de las que tuvo la Junta (de Supervisión Fiscal) cuando elaboró el plan”.

“Estoy seguro de que va a ser sostenible y lo podemos pagar y de que los días de que la gran austeridad que hemos sufrido en años recientes van a quedar atrás”, expresó.

Durante el primer día de las vistas de confirmación del PDA, objetores del mismo realizaron manifestaciones frente al Tribunal federal, en Hato Rey. Pierluisi indicó que la jueza deberá escuchar a todas las partes, pero se mostró confiado en que el PDA será confirmado.

“Yo entiendo que, en vista de la gran mayoría de acreedores que favorecen el PDA y en vista también de que se acaban de unir los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento a los que apoyan el plan, anticipo, con respeto, que la juez debe estar confirmando el plan propuesto por la Junta”, indicó el gobernador.

“Pienso hay desinformación allá afuera. Parte de estas propuestas parten de la premisa de que este acuerdo no es bueno para Puerto Rico, que puede causar que se repita esta quiebra cuando yo discrepo a base de toda la información que me llega”, sentenció.