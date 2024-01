Pedro Pierluisi defiende proceso para repartición de vales para placas solares, pero reconoce que cantidad no es suficiente para la demanda

A pesar de que reconoció que la disponibilidad de 6,000 vales para la adquisición de placas solares no responde a la demanda que existe en la isla para la instalación de estos sistemas, el gobernador Pedro Pierluisi defendió el trámite utilizado para la repartición de la ayuda.

De inmediato, Pierluisi no pudo precisar la disponibilidad de fondos federales para una nueva distribución. “ Si surgieran más fondos en el futuro, pues uno pudiera hablar de otra ronda. Pero, otra vez, la manera que se distribuyeron es como lo requiere el Departamento de Vivienda federal ”, insistió.

A través del Programa Nueva Energía se distribuyeron 6,000 vales. De estos, 4,000 se solicitaban vía internet, 1,000 por teléfono y los restantes a través de centros del Departamento de la Vivienda. Los vales, sin embargo, se acabaron en minutos, una vez se comenzó con su distribución -a las 8:00 a.m.- , provocando molestia entre muchos ciudadanos que guardaban la esperanza de alcanzar un turno.

“Reconozco que la cantidad no es suficiente para la demanda que tenemos para estos sistemas. Pero, otra vez, la cantidad es en función de los fondos que tenemos disponibles ”, insistió.

“Honestamente no esperábamos que fuera así”, aseguró el secretario de Vivienda, William Rodríguez, en entrevista con El Nuevo Día. “Sabíamos que iba a ser rápido, pero el nivel de agilidad en las solicitudes no deja de sorprender. El sistema es bien amigable, la solicitud puede subir con mucha rapidez, pero (que se hayan agotado los vales) en cinco minutos con 20 segundos no deja de sorprender”.