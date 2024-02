Pedro Pierluisi deja la puerta abierta a la posibilidad de enviar un proyecto de alza salarial para jueces

“Sigo pensando que idealmente se debe legislar. Me reservo el derecho de presentar un proyecto de ley para que se legisle, de forma permanente, esos aumentos a los miembros de la Judicatura. Me reservo ese derecho. Pero reconozco que la última palabra la tendría la Legislatura, porque, si yo presento un proyecto de ley, no necesariamente se va a aprobar”, indicó Pieluisi, ante preguntas de la prensa, tras anunciar la construcción de un nuevo terminal de lanchas en Ceiba.