Al tiempo que aseguró desconocer qué figuras políticas, si alguna, pudiesen estar siendo investigadas actualmente por las autoridades federales, el gobernador Pedro Pierluisi descartó este miércoles que pueda ser citado como testigo en el juicio por corrupción contra la exmandataria Wanda Vázquez o que dicho pleito legal repercuta negativamente sobre su campaña a la reelección.

“Absolutamente nadie. Ni de la fiscalía ni de la defensa se me han acercado a mí para pedir información, entrevistarme, y es que realmente no veo la razón para eso, porque ese caso data de la pasada administración, no de la mía”, sostuvo.

Cuestionado sobre posibles efectos de las acusaciones contra Vázquez –quien intentó, en la pasada contienda eleccionaria, ser la candidata a la gobernación bajo el Partido Nuevo Progresista–, Pierluisi enfatizó en que no debe afectarse su intención de permanecer en La Fortaleza a partir de 2025.

“Lo he repetido, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo: las responsabilidades son individuales. No son colectivas. Desde el punto de vista colectivo, si acaso la única responsabilidad que tiene el partido que yo presido es que hagamos un gran esfuerzo para escoger buenos candidatos y candidatas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Vázquez está acusada, en la esfera federal, de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos.

El dueño de Bancrédito International Bank and Trust, el venezolano Julio Herrera Velutini, y el exagente especial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, quien asesoraba al banquero, figuran como coacusados en el caso, que fue pospuesto, aunque la jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll ha dicho que su intención es que arranque en o antes de diciembre de este año.

Sobre el caso, Pierluisi dijo que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha mantenido “comunicación estrecha” con las autoridades federales y colabora con la pesquisa. Insistió en que él no ha recibido acercamiento alguno para ser testigo.

“No he tenido ningún acercamiento. Obviamente, yo lo que he percibido es que la defensa está insistiendo que ha habido mucha publicidad relacionada a ese caso. Obviamente, yo soy figura pública. Desconozco las razones por las cuales mencionan eso, pero veo esa coincidencia”, declaró el primer ejecutivo.

“Obviamente, no tengo absolutamente nada que ver con las imputaciones en ese caso y, entonces, me mencionan como testigo potencial, así que yo no me voy a adelantar a los eventos, pero, a mí, nadie se me ha acercado. No tengo absolutamente nada que ver con ese caso”, agregó.

Exhorta a la cooperación

De otra parte, concluido el juicio por corrupción contra la exrepresentante María Milagros Charbonier, el gobernador dijo que desconoce de otros políticos que puedan ser objeto de investigación al momento. El expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el actual, Rafael “Tatito” Hernández, han dicho que hay más políticos bajo la lupa de los federales.

PUBLICIDAD

“No, no tengo el detalle sobre eso, pero lo importante es que cualquiera que haya fallado, responda, sea quien sea, sin excepciones, y exhorto a todos a cooperar con las autoridades de ley y orden, ya sean las federales como las estatales”, puntualizó.

El mandatario hizo estas expresiones en Carolina, donde acudió para anunciar la renovación del Centro de Servicios para la Niñez de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden). Además, aprovechó para entregar una nueva flota de vehículos para los empleados que brindan servicios a la niñez hasta los cinco años años en el Municipio de Carolina.

En el centro de la Acuden se invertirán $569,000 en infraestructura y más de $650,000 para la adquisición de 18 vehículos marca Ford Bronco y un camión de servicios, elevando la partida a $1.2 millones, provenientes del Fondo de Estabilización de Cuido de Niños de la Ley del Plan de Rescate Americano.