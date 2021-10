El gobernador Pedro Pierluisi deploró este jueves un aumento salarial propuesto por Ralphie Pagán, presidente de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), para el presidente de la corporación, Eric Delgado, un asunto que, a juicio del primer ejecutivo, está “fuera de lugar”.

“Estos no son los momentos para estar aumentando el salario de personal de alta jerarquía, personal de confianza en el gobierno de Puerto Rico. Hay que tener sensibilidad. Hay que tener un sentido de justicia. Si la inmensa mayoría de nuestros servidores públicos no han recibido un aumento hace ya más de 15 años, me parece que está fuera de lugar estar aumentando salarios al más alto nivel del gobierno”, sentenció el primer ejecutivo.

“Yo lo que quisiera es que se reformen, que se revisen todas las escalas salariales. Cuando eso se haga, pues entonces ahí sí habría espacio para si hay que ajustar los salarios a nivel de los jefes de agencia, hacerlo y de sus ayudantes. Pero en este momento, no. Eso no cuenta con mi apoyo”, abundó.

Reconoció que la Junta de Directores de WIPR es la responsable de evaluar y decidir si aumenta el salario de Pagán.

“Y aparentemente no le dio paso cuando se sometió”, dijo Pierluisi.

El aumento propuesto por Pagán sería de una tercera parte del salario actual de Delgado o lo equivalente a $33,600. De haberse concretado el aumento, el presidente pasaría de ganar $108,000 a $134,400.