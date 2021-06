El gobernador Pedro Pierluisi denunció este lunes que el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, ascendente a $10,112 millones, ignora las “prioridades” del pueblo y, en cambio, otorga aumentos a la misma rama Legislativa.

Advirtió que aún hay tiempo para corregir “los errores” incluidos en el presupuesto aprobado, pero de no hacerse, dejó claro que no avalará con su firma esa partida de fondos para administrar el gobierno a partir de julio próximo, cuando comienza en nuevo año fiscal 2021-22.

“Ignoraron las necesidades del pueblo para beneficios para ellos mismos. Estoy señalando, primero, que aquí las prioridades no son las del pueblo, en lo que estoy viendo. Más dinero para la Asamblea Legislativa y menos dinero para las escuelas. Menos dinero para la Policía, para los fiscales, para trabajadores sociales. Pero dónde están las prioridades”, cuestionó el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que estuvo acompañado de parte de su equipo fiscal y legisladores novoprogresistas.

Pierluisi hizo un llamado a los miembros del Senado para que enmienden la resolución de presupuesto aprobada por la Cámara de Representantes, un debate que comenzará este jueves.

“Yo exhorto al Senado de Puerto Rico a arreglar estos errores que están en la resolución aprobada por la Cámara. Aún tenemos tiempo de lograr incentivar nuestra economía, luchar contra la pobreza y garantizarle los servicios que el pueblo se merece”, afirmó.

Reconoció, sin embargo, que aún no se ha comunicado con el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

“No descarto tener comunicaciones directas con cualquiera de los dos líderes de la Legislatura, con todos los senadores y representantes que yo entienda que pueden aportar en este proceso”, dijo.

Pierluisi precisó que la Cámara baja dio paso a una asignación de $4.3 millones adicionales para la Legislatura, $3.7 millones para gastos de legisladores y $9.1 millones para la deuda de la Asamblea Legislativa. Pero, según el gobernador, dejaron desprovisto de fondos programas para lidiar con la pobreza infantil, el empleo para jóvenes y el mantenimiento de carreteras.

“Cero para el acondicionamiento de escuelas, cero para la Academia de la Policía, cero para los trabajadores sociales, cero para la Academia de Bomberos, cero para contratar un cirujano cariotoráxico, necesario en el Centro Cardiovascular que son los que hacen los trasplantes de corazón. Le recortaron $1 millón a la nómina del Departamento de Saud”, dijo Pierluisi evidentemente molesto.

“Le negaron $3 millones al Departamento de Justicia para reclutar fiscales. Por cierto en cuanto a los municipios, negaron los $44 millones para el Fondo de Equiparación para los alcaldes y las alcaldesas. Y no le asignaron los $94 millones que yo pedí para la Universidad de Puerto Rico (UPR)”, continuó.

Adujo que, en cambio, la mayoría de representantes del Partido Popular Democrático (PPD) aumentó “su propio presupuesto, el del Senado y el de la Superintendencia del Capitolio en sobre $17 millones”.

Pierluisi anticipó que de prevalecer el presupuesto aprobado por la Cámara no estampará su firma en la resolución para que entre en vigor el próximo año fiscal 2021-22.

“Si moralmente no puedo firmar la resolución presupuestaria, pues no lo voy a hacer”, indicó. “Yo espero que se corrijan algunos de estos errores que he señalado en el día de hoy”.

¿Qué sucede si no hay acuerdo?

Si el gobernador no aprueba el presupuesto aprobado por la Legislatura, quedaría vigente el presupuesto actual del gobierno, según establece la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, dado la existencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un escenario real es que el presupuesto que prevalezca sea el que imponga el ente fiscal. Esta situación dilata más la posibilidad de que la isla se libre de la JSF, que según Promesa, estipula que sucederá cuando Puerto Rico tenga cinco presupuestos consecutivos balanceados y acceda al mercado de valores.

El presupuesto que sometió el gobernador fue de $10,335 millones, es decir, $233 millones más que los que sugirió la JSF. Destacó que el secretario de Hacienda, Francisco Parés, le enviará una carta al liderato legislativo para certificar que el próximo año fiscal el gobierno espera tener recaudos ascendentes a $10,584 millones.

“En vez de haberse sometido al monto que la Junta insiste que debe tener el presupuesto, debió haberle dado paso a algunas de las iniciativas que yo menciono. Cosas tan importantes como el mantenimiento de las carreteras, empleo para jóvenes, empleo para personas, exfuncionarios del gobierno que están en buena salud y quieren aportarle al gobierno, dinero claro para la Universidad de Puerto Rico. En vez (de eso, aprobaron) aumento para la propia Legislatura. Dónde están las prioridades aquí”, cuestionó el gobernador.

Cuestionado sobre por qué la JSF avalaría el presupuesto que él propuso, Pierluisi dijo “porque tengan la última palabra, no quiere decir que uno se somete. Uno levanta sus argumentos, uno trata de que entren en razón”.

Acusación de obstrucción

Además, el primer ejecutivo destacó que “a última hora” la mayoría popular en la Cámara de Representantes le introdujo enmiendas al presupuesto que tienen el efecto de obstaculizar la gestión gubernamental o añadir mayor “burocracia”. Destacó que a la rama legislativa le corresponde legislar y fiscalizar y a él, como gobernador, le toca administrar.

A modo de ejemplo, dijo que cada vez que se vaya a reprogramar dinero, “aunque sea en una misma agencia”, habrá que pedir el aval de la Asamblea Legislativa. Agregó que al poder ejecutivo también la Legislatura le está exigiendo que acuda ante ellos para tener acceso al Fondo de Emergencia del presupuesto que está en $530 millones. Calificó esa exigencia de la Cámara de Representantes como una “obstrucción que pone en peligro nuestra posible respuesta a una emergencia”.

“Es una obsesión por controlar a la rama Ejecutiva y eso no procede. Eso está completamente fuera de lugar”, sentenció.

“Por otro lado, sí, yo reconozco que es un gobierno compartido, pero no puede ser que entonces ocurra lo que nunca ha pasado, hasta incluyendo anteriores gobiernos compartidos, que es que ahora la rama Ejecutiva está totalmente amarrada y para hacer cualquier cambio en el uso de los fondos presupuestados, que siempre la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha tenido esa potestad, va a tener que ir allí (a la Legislatura) a que se debata ese asunto, incluyendo, válgame Dios, qué barbaridad, en medio de una emergencia”, sostuvo el gobernador.

De manera enérgica, Pierluisi puntualizó que el presupuesto aprobado tiene “tres defectos principales”.

“En primer lugar, le recortaron una asignación de gastos operacionales a la Autoridad de Carreteras de sobre $200 millones, los cuales los legisladores del Partido Popular Democrático repartieron sin incluir las prioridades establecidas”, afirmó.

Agregó que el liderato legislativo en la Cámara en vez de añadir $112 millones -de dinero ya restricto y disponible- para becas en la URP “lo dejan perder y le quitan una cantidad mucho mayor a la Autoridad de Carreteras”.

“Fueron a la Junta por lana y salieron trasquilados y quien va a pagar los platos rotos es el pueblo. Y que quede claro, la Junta de Supervisión le está tratando de pasar una rápida al pueblo y a la UPR haciéndoles creer que están dando dinero adicional para becas cuando esos dineros los han estado reservando por tres años consecutivos. Esto es una barbaridad. En resumen, la Cámara aprobó el presupuesto de la Junta con el equivalente a un recorte de $112 millones”, sentenció.

Como tercer defecto, Pierluisi mencionó el alza en el presupuesto para la rama Legislativa frente a los recortes para otras iniciativas gubernamentales.