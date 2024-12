Pedro Pierluisi no contempla seguir la tradición de buscar a Jenniffer González a su casa el día de la juramentación

Vieques - El gobernador Pedro Pierluisi reveló que el próximo 2 de enero no cumplirá con la tradición de buscar a su sucesora, Jenniffer González , a su casa porque, según dijo, el programa confeccionado por la administración entrante no lo contempla.

“O sea, no hay... y en la medida que me aborda, pues respondo. O sea, pero ya estamos realmente a tres, cuatro días. Ella está ocupada en lo suyo, y yo, obviamente, en lo mío”, dijo.

Asegura que informó sobre el contrato con Energiza

“Y el Comité de Transición de la administración saliente estaba disponible para abundar en vista ejecutiva. La vista ejecutiva no fue solicitada, así que no se llevó a cabo, pero eso se podía haber hecho en ese momento dado. No se podía hablar de esto en vista abierta porque el proceso no había culminado. La Ley de las Alianzas Público Privadas requiere que todo se mantenga bajo confidencialidad, hasta que se firme el contrato, así que, en ese momento dado, todavía no se había firmado. Lo que restaban eran las aprobaciones. Y las aprobaciones se dieron durante el mes de diciembre. Se firma el contrato el 20 de diciembre porque ya, para esa fecha, todos los entes del gobierno que tenían que aprobar el mismo lo aprobaron”, agregó.