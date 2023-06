El gobernador Pedro Pierluisi indicó este jueves que no considera convocar a una sesión extraordinaria para atender medidas que no fueron aprobadas en la sesión legislativa ordinaria como es la propuesta reforma contributiva o de alivio contributivo.

“Por lo menos no lo estoy considerando. No me veo inclinado a hacer eso. La única vez que yo creo que convoqué a una extraordinaria, no rindió resultado alguno y no estoy para estar perdiendo el tiempo”, puntualizó el primer ejecutivo.

“Lo que yo le he pedido al secretario del Departamento de Hacienda, (Francisco Parés Alicea) y a su equipo es que evalúen todas las medidas que se aprobaron o que están pendiente de trámite y que son de naturaleza contributiva, para entonces asesorarme a mí previo al comienzo de la próxima sesión de la Legislatura. Mi deseo sería presentar un nuevo proyecto de alivio contributivo y de simplificación del sistema tributario”, sostuvo Pierluisi.

PUBLICIDAD

El gobernador no descartó enmendar el proyecto de ley que ya presentó para “atender algunas de las iniciativas que surgieron en la Legislatura”.

Recordó que no hubo consenso en el Senado para la aprobación de la medida y, por ende, la medida no completó el proceso legislativo.

El pasado miércoles, líderes del sector privado clamaron porque la Legislatura reconsiderara la medida que otorgaría alivios contributivos a negocios e individuos mediante una sesión extraordinaria.

La propuesta original del proyecto presentada por Pierluisi en febrero pasado incluía adoptar una reducción por inflación que sería retroactiva al año 2022 y que aplicaría para años posteriores.

Aunque para el sector privado, el proyecto radicado por La Fortaleza no atendía asuntos medulares como el impuesto al inventario, la medida fue vista como un paso en la dirección correcta.

La medida, que propone enmiendas al andamiaje contributivo no fue aprobada en el Senado. Ese cuerpo podría solicitar una reconsideración para así retomar el tema en agosto próximo cuando comience la próxima sesión legislativa. Otra posibilidad es que se incluya el contenido de la reforma contributiva en medidas que enmiendan el Código de Rentas Internas que aún pueden aprobarse hasta mañana, viernes, cuando finaliza la sesión.

Pide celeridad a la Asamblea Legislativa

Pierluisi urgió, además, a la Asamblea Legislativa a aprobar la resolución presupuestaria para evitar así que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) imponga y apruebe el presupuesto del próximo año fiscal.

“Aquí lo importante es que el liderato de la mayoría tenga la versión final de esa resolución presupuestaria y la circule entre el mismo liderato de todos los partidos antes, del mediodía. Debería circular eso para que el voto que se dé sea un voto informado. Que voten sin poder leer la resolución en su versión final, no es prudente ni razonable”, dijo el gobernador.

PUBLICIDAD

“También pienso que se la deben hacer llegar a la Junta, cosa de que la Junta la tenga y la pueda revisar porque hay que entender que la Junta tiene el poder en ley de aprobar un presupuesto si la Asamblea Legislativa no cumple con el calendario de trabajo que la Junta le dio”, agregó.

El Senado aprobó el martes, luego de que la Cámara de Representantes concurriera, un presupuesto con cargo al Fondo General del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal 2023-2024, de $12,739 millones. Sin embargo, luego de que la Cámara recibiera la notificación de la JSF pidiendo cambio en algunas partidas, se pidió la devolución de la medida para someterla a cambios. Pese a que ayer hubo sesión, no se aprobó el presupuesto.

Pierluisi se mostró confiado en que la JSF conceda el espacio o “espere, por lo menos, unas horas” por el presupuesto. No precisó si la JSF le comunicó que esperaría por los trabajos de la Asamblea Legislativa.

“Ya la Junta tiene convocada una vista pública para el día de mañana para atender este asunto del presupuesto. El tiempo urge. Hay que actuar con sentido de urgencia”, recalcó.

Destacó que la “diferencia de criteros” con el presupuesto estriba en el “lenguaje”.