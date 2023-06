El presupuesto para el próximo año fiscal contempla $38 millones para aumentos salariales a los empleados de carrera de la Judicatura y los jueces, pero estos últimos deberán esperar por la aprobación de una nueva ley, hasta la próxima sesión legislativa que comienza en agosto, para poder recibir el alza salarial, explicó este miércoles el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

Hernández advirtió que la aprobación del aumento de salario de los jueces será sopesada o analizada a base de lo que disponga el plan de clasificación y retribución para los empleados de carrera de la Judicatura y si es desproporcional con el de los togados, harán “ajustes”.

“Ellos (los jueces) ya tienen su dinero. Cuando tengan acción legislativa y para el plan de clasificación… ese dinero está ahí. Ellos (Oficina de Administración de Tribunales) van a poder cumplir con esas obligaciones porque las proyecciones de gastos se atendieron basadas en ambos aumentos”, indicó Hernández en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Precisó que para los empleados de carrera es necesario que se apruebe un plan de clasificación y retribución que, anoche, la Junta de Supervisión Fiscal le aseguró que ya fue avalado. Ahora, dijo Hernández, restaría que la OAT lo administre y ejecute para dar paso a los aumentos de salarios a sus empleados. Pero en el caso de los jueces, aunque se asignó igualmente el dinero, necesitan de una ley. Este periódico solicitó y aguarda por una reacción de la OAT.

Ahora bien, Hernández dijo que, aunque el Senado trabajó el proyecto 1106, la medida nunca llegó a la Cámara de Representantes para su consideración. Esto implica que el proyecto no puede ser aprobado en esta sesión legislativa que acaba el 30 de junio.

“El Senado nunca aprobó así que nosotros no tenemos una medida viva aquí para atender el tema. Aquí sí había una medida, que se radicó por parte del portavoz novoprogresista, (Carlos “Johnny” Méndez) para atender el asunto. Descargamos la medida. Estaba lista para aprobar, pero nosotros no hemos realizado un análisis sobre la propuesta porque hay varios compañeros que tienen reparos con las cantidades propuestas”, explicó el presidente cameral.

Precisó que los legisladores quisieran conocer cuáles serán los aumentos que contempla el plan de clasificación y retribución de la Judicatura para contrastarlo con los aumentos de salarios que se les darán a los jueces.

“Para aprobarlo, el requerimiento iba a ser primero qué pasaba después del debate, de cuál iba a ser la cantidad razonable de aumento; y dos, tener el documento de plan de clasificación. Ninguna de las dos cosas se dio por tres razones: primero, no me llegó la medida, no entramos en el debate; y tercero, nunca nos llegó el plan de clasificación”, destacó Hernández.

“Voy a dar un ejemplo sencillo. Si el plan de clasificación y retribución lo que le aumenta a los empleados es $20, va a ser bien difícil que le aumenten $20,000 a un juez porque esa es la controversia. No se sabe. Hoy la Cámara y el Senado no tienen un documento para saber cuánto es el aumento. La Cámara y el Senado saben que aprobó un presupuesto de $38 millones adicionales para justicia salarial en la Judicatura. Eso está adjudica’o, pero no sabe cómo se va a proporcionar esto. Cuánto le van a dar al juez y cuánto le van a dar más al empleado. Obviamente, en las especulaciones pues la gente habla y la gente: ‘Dice, pues va a haber más para los jueces que para los trabajadores’. Por eso es que hay que esperar a verlo”, explicó.

Anticipó que si los legisladores perciben que hay diferencias abismales, “lo ajustaríamos, de forma proporcional”. Reconoció que no pueden enmendar el plan de clasificación y retribución de los empleados, pero lo utilizarían “como base, que lo harían todos los legisladores a seis meses de la radicación de candidaturas el momento histórico siempre es importante… el juicio va a ser un juicio de si es prudente y razonable aprobarle a un juez un aumento de salario de $20,000 con un aumento de un empleado la Judicatura de $20. Esa es la controversia, que hoy no hay conocimiento de cuál es esa realidad de ajuste al empleado que es tan importante como al juez”.

Y si los legisladores hallan que la desproporción es brutal, ¿avalarían un proyecto de esa naturaleza?, cuestionó este medio.

“Pues en esa misma desproporción serían los ajustes a los jueces que apruebe la Cámara de Representantes”, respondió.

“Aquí hay voluntad para hacer ajustes. Tenemos que tener el vehículo ya esto (el tiempo para aprobar medidas en esta sesión legislativa) cerró”, agregó.

“Lo bueno que tiene esto es que vamos a tener tres semanas para que la Judicatura haga público, implemente el plan de clasificación y ahí lo único que vamos a tener que analizar o debatir es si la cantidad propuesta en la medida de Johnny Méndez es lo correcta”, afirmó.