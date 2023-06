El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, presentó ayer una medida legislativa para aumentar el salario de los jueces del Poder Judicial, pero, contrario a la medida ante la consideración de Senado, esta utiliza como base los $11.2 millones asignados en el presupuesto del año fiscal 2023-2024 para tales efectos.

La medida fue presentada y descargada este sábado, pero su consideración quedó pendiente, explicó el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), Carlos Salgado Schwarz.

“Llevamos desde hace muchos años implorándole a la Legislatura que atempere el salario a la realidad de los jueces. Yo quisiera que algún empleado en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde sea, me diga si en 20 años no le han aumentado, aunque sea un poco, su suelo y eso es lo que pasa con los jueces. Hace 20 años no se ha tocado el salario de los jueces”, expresó Salgado Schwarz.

De aprobarse, el Proyecto de la Cámara 1795 elevaría de $125,000 a $154,556 el salario anual del juez presidente del Tribunal Supremo, mientras el incremento de los jueces asociados sería de $120,000 a $144,480.

En el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de $105,000 a $130,579 anuales, y los jueces superiores recibirían un sueldo de $118,133 al año, $28,533 más que lo reciben ahora. Sus homólogos a nivel municipal verían un ajuste de $21,864, para llevar su salario anual a $91,764.

En una movida inusual, más de un centenar de jueces del Poder Judicial, ocuparon, desde poco después del mediodía, las gradas del Senado, donde se supone se discuta esta tarde el futuro de su alza salarial. En el hemiciclo hay jueces de las áreas judiciales de Humacao, San Juan, Arecibo, Guayama y Ponce.

El Nuevo Día supo que jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico estuvieron reunidos hoy más temprano con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien llegó anoche al país luego de participar toda la semana de una convención en Noruega, Oslo.

Asimismo, hoy el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, estuvo en el área y visitó las gradas por un breve momento.

Desde la semana pasada, jueces comenzaron a merodear por los pasillos del Capitolio en cabildeo por las alzas salariales. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dispuso $11.2 millones para el alza salarial de los togados, pero la distribución de estos fondos requiere un mandato de ley.

En total, la JSF autorizó, para el año fiscal 2023-2024, una partida de $38 millones para incrementos de sueldo en la rama judicial, incluidos los $11.2 millones destinados a jueces. El issue en la Cámara Alta está en que hay resistencia entre algunos legisladores a aprobar un aumento para los jueces sin conocer el detalle de cómo quedarían los salarios del resto de los empleados de la Rama Judicial, según su Plan de Clasificación y Retribución que entraría en vigor el 1 de julio.

“Entiendo que hay miembros, empleados del Poder Judicial, que no están de acuerdo con el aumento que van a recibir por el Plan de Clasificación y Retribución, pero al final del día el aumento que vayan a recibir no depende de la Legislatura, depende de la Junta de Supervisión Fiscal…. El aumento salarial nuestro no lo vamos a ver a menos que se enmiende la Ley de la Judicatura de Puerto Rico (2003)”, sostuvo Salgado Schwarz.