El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sostuvo este domingo que dicho cuerpo legislativo no dará paso durante esta sesión ordinaria al proyecto de ley que haría viable la otorgación de un alza salarial a los más de 380 jueces del Poder Judicial.

Al hacer el anuncio, durante un turno inicial, de inmediato los más de 100 jueces y juezas que estaban ocupando las gradas del hemiciclo del Senado desalojaron la sala. En el primer nivel del Capitolio, en el salón Leopoldo Figueroa, observaban las incidencias otros jueces, incluido el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), Carlos Salgado Schwarz, quien tronó contra el presidente senatorial.

“Sigue mezclando dos asuntos que no tienen nada que ver, siguen guardando de rehén el proyecto de nuestro y, nada, veremos a ver qué alternativas tenemos durante el resto de la sesión del día de hoy y qué otros mecanismos tenemos para poder lograr que se les haga justicia salarial a los jueces porque la realidad es que la justicia es para todos”, puntualizó Salgado Schwarz.

PUBLICIDAD

Hoy es el último día para que tanto la Cámara como el Senado den su aval inicial a los proyectos pendientes como parte de la actual sesión ordinaria. Entre el lunes y el viernes, los cuerpos solo podrán dirimir las diferencias en aquellos proyectos o resoluciones en los que hayan aprobado versiones distintas.

“Es un contrasentido de parte del presidente del Senado que haya aprobado en el presupuesto las cantidades para el aumento de los jueces y no aprueben el proyecto para viabilizar el mismo. ¿Para que aprobó el presupuesto entonces? ¿Por qué no objetó la cuantía en el presupuesto? No hizo, entonces, el ejercicio legislativo que tenía que hacer”, señaló.

Durante el turno inicial, Dalmau reafirmó la determinación de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que, durante un caucus, celebrado la semana pasada, determinó que no atenderían el tema hasta tanto no conozcan en detalle cómo quedarían los salarios del resto de los empleados de la Rama Judicial, según su Plan de Clasificación y Retribución que, aunque se supone entre en vigor el 1 de julio, aún no está listo.

La JSF autorizó, para el año fiscal 2023-2024, una partida de $38 millones para incrementos de sueldo en la Rama Judicial, incluidos los $11.2 millones destinados a jueces. Sin embargo, en el caso de los togados, la distribución de los fondos requiere un mandato de ley.

“La delegación que yo dirijo, del Partido Popular, decidió que no atendería el proyecto de aumentos a la Rama Judicial hasta tanto no se atienda el plan de clasificación de salarios de los empleados de la Rama Judicial. Esa fue la votación de caucus”, expuso.

PUBLICIDAD

“No me atrevo a hablar a nombre de todos (los legisladores), pero creo que, en su gran mayoría, están de acuerdo con que después de 22 años se le dé un aumento a la Rama Judicial y a la judicatura. Pero también sé que los compañeros quieren que se les haga justicia a los empleados”, expresó Dalmau Santiago.

Para atender el tema, en la Cámara Alta está radicado el Proyecto del Senado 1116. No obstante, las alzas estipuladas en la medida sobrepasan, en total, los $11.2 millones dispuesto en el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal, por lo que la propuesta requeriría enmiendas.

Tras el anuncio, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado y autor de la medida, Thomas Rivera Schatz, pidió que su descargue y discusión, pero le fue negada la petición.

“No es posible hacerlo hoy, sin tener certezas de que se le van a garantizar los salarios y los derechos a los demás empleados de la Rama judicial. Esa es la verdad. Yo no voy a responder a ataques que he escuchado, no de aquí, de afuera…porque yo siempre he caminado con la frente en alto. Desde el principio se dijo: ‘si no están atadas las garantías de los ajustes salariales a los empleados de la Rama Judicial no estamos en posición de considerar algún proyecto. Esa ha sido la verdad siempre”, puntualizó Dalmau Santiago.

En la Cámara, de otra parte, se presentó ayer, sábado, una medida legislativa para aumentar el salario de los jueces del Poder Judicial, pero, contrario al proyecto ante la consideración de Senado, esta utiliza como base los $11.2 millones asignados en el presupuesto del año fiscal 2023-2024 para tales efectos. La medida fue descargada, pero quedó pendiente de aprobación.

PUBLICIDAD

Aunque la sesión fue convocada para la 1:00 p.m., no inició hasta las 4:35 p.m, retraso que fue cuestionado por Rivera Schatz.

“A nosotros se nos convoca a la 1:00 de la tarde hoy y no fue hasta las 4:30 p.m. que se iniciaron los trabajos sin darle ninguna explicación a nadie. Sobre cuatro horas y media (de retraso) en el último día de aprobación de medidas”, señaló.