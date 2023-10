El gobernador Pedro Pierluisi nominó a 33 personas para fiscales y a otras 36 para jueces, y entre estas últimas, están el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Francisco Rosado Colomer y la exprocuradora de las Mujeres Lersy Boria.

Reveló, de paso, que las designaciones fueron “coordinadas” con el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

El listado de nominaciones fue confirmado por La Fortaleza, a través de su secretaria de Prensa, Sheila Angleró.

“Estas designaciones que hice se coordinaron, en términos generales, con el equipo del presidente del Senado. Mi equipo de nombramientos estuvo reunido con el equipo del presidente del Senado alertando de los nombramientos que iba a hacer”, afirmó este jueves el primer ejecutivo, al ser abordado por la prensa tras participar de un anuncio de la empresa Baxter, en Aibonito.

Pierluisi –quien hizo las nominaciones el miércoles– añadió que confía en que los nombramientos reciban “el visto bueno del Senado en las próximas semanas que restan de esta sesión” legislativa.

Cuestionado sobre a qué se refería con haber “coordinado” las nominaciones con el Senado, el gobernador respondió que “siempre” se han designado personas afiliadas al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático.

“Si evalúan las designaciones que yo he hecho, de principio a fin, van a ver que hay personas de diferentes ideologías. Esto no es nuevo. Cuando yo dije que ‘se coordinó', es que se alertó al equipo del presidente del Senado que yo estaría haciendo estos nombramientos. Se le proveyó la información de las personas que estarían siendo nombradas”, destacó.

“En ocasiones, el presidente del Senado y su equipo han hecho recomendaciones, como otros legisladores y legisladoras”, agregó.

¿Y las incluyó en estos nombramientos?, se le preguntó al gobernador.

“Bueno, algunos de los nominados no están identificados con el partido en el cual yo milito, pero eso no debe ser obstáculo porque estamos hablando de la Judicatura y no debe haber espacio para la política partidista”, respondió.

Rosado Colomer fue nominado al Tribunal de Apelaciones, al igual que José Ignacio Campos Pérez, director del Programa de Educación Jurídica Continua; Annette Marie Prats Palerm, jueza superior del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón; y Estrella Mar Vega Soto, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública.

Mientras, entre los fiscales nominados, están la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Joan Hernández, y Jessika Correa González, jefa de los fiscales.

Rosado Colomer renunció, en julio, a la CEE, luego que la Asamblea Legislativa dejó sin atender, precisamente, su nominación en ascenso al foro apelativo. El nombramiento de Rosado Colomer como juez superior termina en diciembre, razón principal por la que no quiso quedarse al mando de la CEE cuando ya habría comenzado el período de radicación de candidaturas, establecido por el Código Electoral.

Antes de renunciar, Rosado Colomer había dicho a El Nuevo Día que no desistía en su aspiración de llegar al Apelativo. Este jueves, el gobernador defendió su ascenso al tribunal intermedio. “Como yo lo he dicho anteriormente, entiendo que tiene los quilates para estar en el Tribunal Apelativo y, por eso, lo designé”, recalcó.

Pierluisi agregó que ya no está sobre la mesa si Rosado Colomer se queda o no en la CEE, un asunto que, a su juicio, no debe incidir en la evaluación de la designación.

“Ese factor ya no es relevante. Ahora, es meramente evaluar su expediente como juez, y yo estoy confiado en que, si se hace eso, merece el ascenso al Apelativo”, sostuvo.

Boria, por su parte, fue procuradora de las Mujeres y renunció sorpresivamente, en agosto de 2022, e inmediatamente comenzó a trabajar como subsecretaria del Departamento de Estado. “Yo pienso que da el grado”, dijo el gobernador sobre la designación al Tribunal de Apelaciones.

Pierluisi opinó que el hecho de que algunos de los nominados hayan ocupado cargos públicos de prominencia no los hace descartables.

Los nombramientos deben ser atendidos por la Comisión de Nombramientos del Senado.

A continuación, la lista completa:

Juez municipal

1. Lcda. Rocío Alonso González

2. Lcda. Jessica Rodríguez Maldonado

3. Lcda. Nadja G. Banuchi Ramos

Juez superior en ascenso

1. Hon. Juan Guzmán Escobar

2. Hon. Juan Alberto León González

3. Hon. Carlos Quiñones Capacetti

4. Hon. Ingrid S. Caro Cobb

5. Hon. Gloria M. De Jesús Machargo

6. Hon. Maranyelí Colon Requejo

7. Hon. Jeannette Pietri Nuñez

Juez superior en renominación

1. Hon. José Antonio Alicea Rivera

2. Hon. Antonio Rogelio Negrón Villardefrancos

Juez superior

1. Lcdo. Héctor Aníbal Castro Cintrón

2. Lcda. Lorena Cortés Rivera

3. Lcda. Elizabeth Ocasio Caraballo

4. Lcdo. Rodney José Ríos Medina

5. Lcda. Lorimar Barreto Vincenty

6. Lcdo. Pedro Carlos Hernández Zumaeta

7. Lcdo. Carlos J. Sánchez Román

8. Lcdo. Carlos H. Rivera Lloréns

9. Lcda. Paola N. Morales Vélez

10. Lcdo. Gían Antonio García García

11. Lcda. Estrella Mar Vega Soto

12. Lcdo. Jorge R. Acosta González

13. Lcda. Sharon Falak Rodríguez

14. Lcdo. Brian Burgos Hernández

15. Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

16. Lcdo. Jorge Umpierre Correa

Juez superior - reingreso a la Judicatura

1. Lcda. Angie Acosta Irizarry

2. Hon. Mónica Alpi Figueroa

3. Hon. Leslie Jennes Hernández Crespo

4. Lcda. Miriam Camila Jusino

Juez de Apelaciones

1. Hon. Francisco José Rosado Colomer - Ascenso

2. Hon. Annette M. Pratts Palerm - Ascenso

3. Lcdo. José Ignacio Campos Pérez - Nuevo nombramiento

4. Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo - Nuevo nombramiento

Fiscal Auxiliar I

1. Lcdo. Eric Omar de la Cruz Iglesias

2. Lcda. Lisa Angélica Alicea Alvarado

3. Lcdo. José Pablo Aponte Torres

4. Lcda. Ana María Cruz Oliver

5. Lcda. Kristia Joalys Díaz Pérez

6. Lcda. Kechia Maria Díaz Aponte

7. Lcda. Natalie Díaz Rodríguez

8. Lcda. Kristia Lois Méndez Márquez

9. Lcda. Ileana J. Martínez Rosado

10. Lcda. Joan Marie Hernández Marrero

11. Lcdo. Fernando Quintero El Hage

12. Lcda. Sonia Lynnette Rodríguez González

Fiscal Auxiliar II- Ascenso

1. Lcdo. Peter Jr. Cordero Soto

2. Lcda. Tania Yalis Salas De Jesús

3. Lcdo. Dennis Soto Fantauzzi

Fiscal Auxiliar ll - Renominación

1. Lcda. Limarí Cobián Lugo

2. Lcda. Zaida E. Díaz Gierbolini

3. Lcda. Judith Borrás González

Fiscal Auxiliar II - Nuevo Ingreso

1. Lcda. Blanca Ivette Quetell Torres

2. Lcda. Maritza Valero

3. Lcda. Ada María Torres Pérez

Fiscal Auxiliar IV - Ascenso

1. Lcdo. Orlando Velázquez

2. Lcda. Jessika Ivelisse Correa González

3. Lcda. Belinda M. Brignoni Hernández

Fiscal de Distrito - Ascenso

1. Lcda. Evelyn Trinidad Martell

Procurador Asuntos de Menores - Renominación

1. Lcda. Ana Ivette Pérez Camacho

2. Lcdo. María Onelia Rivera Reverón

Procurador de Asuntos de Menores - Nuevos nombramientos

1. Lcda. Amanda B. Cancel Guzmán

2. Pedro J. Anca Vélez

3. Lcdo. Pedro A. Vargas Echevarría

4. Lcda. Marieli García Moreno

5. Lcda. Ingrid Gail. Torres Pillich

Procuradora de Asuntos de Familia

1. Lcda. Maricarmen Calero Font

Registradora de la Propiedad

1. Lcda. Diana Ruiz Hernández

2. Lcdo. Francisco E. Arriví Silva

3. Lcda. Leilany Carrión del Torio