Mientras el gobernador Pedro Pierluisi pidió al Senado que baje a votación el nombramiento de la nominada secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces, la funcionaria se mostró esperanzada este lunes en que logrará el favor de los legisladores, cuando ya han transcurrido tres meses desde que fue designada al cargo.

“En cuanto a mi confirmación, sigo trabajando. Todos los documentos que se me han requerido los hemos entregado. Sigo en las conversaciones y los diálogos. Siempre en la disposición”, indicó Raíces, tras una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció una nueva iniciativa para impulsar el dominio y uso de la tecnología en estudiantes de escuela superior.

Raíces fue nominada al cargo el pasado 10 de julio luego de la salida abrupta del entonces secretario, Eliezer Ramos Parés. Previamente, el gobernador había designado como secretario de Educación a Ángel Toledo López. Pero retiró su nombramiento luego que públicamente los senadores expresaran su negativa a confirmarlo, entre otras cosas, por declaraciones previas que hizo de corte político partidista.

En septiembre pasado, Raíces asistió a una extensa vista pública en la que se evaluó su capacidad para el cargo y el rumbo que daría a Educación. Pero, desde entonces, no ha habido más movimiento en el Senado, confirmó la nominada.

En tanto, el gobernador reiteró su pedido que para que “se permita que los miembros del Senado puedan votar de acuerdo a su conciencia y sus principios”.

“Que no se atienda esto como un voto en bloque, sino que cada uno pueda fijar su posición. Y recuerdo que el requisito es una mayoría de los miembros del Senado. No hay que ser unánime. Siempre puede surgir alguien que no está de acuerdo con el nombramiento, pero lo importante es que el deseo de la mayoría prevalezca”, opinó.

Agregó que se mantiene confiado en que “al final del camino esta gran maestra de maestros reciba el visto bueno del Senado”.