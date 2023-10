Otorgar plazas permanentes a los asistentes de servicios educativos, fortalecer la transportación escolar y agilizar que los equipos tecnológicos lleguen a los estudiantes son cambios que están al tope de la lista de prioridades de la secretaria asociada interina de Educación Especial, Noelia Cortés Cordero.

Crear un centro de llamadas para atender los problemas que surgen durante el año escolar, reuniones frecuentes con suplidores y proveedores de servicios, y fijar métricas que permitan definir, con precisión, qué falta por hacer se suman a la larga lista de estrategias que ha definido la funcionaria como parte de sus esfuerzos por mejorar los servicios a una población que, por décadas, no ha sido bien servida en el sistema escolar público.

“Lo que queremos es una atención más ágil y organizada a lo que es la comunidad, y cuando hablo de comunidad hablo de padres, de los estudiantes, los maestros, el director escolar, para tener respuestas rápidas ante las necesidades individuales de cada estudiante”, destacó Cortés Cordero.

La semana pasada, la secretaria designada del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, anunció la creación de un equipo de trabajo (”task force”) de Educación Especial, compuesto por siete unidades que se enfocarán en atender las necesidades de los estudiantes y las comunidades escolares en áreas como apoyo a la comunidad y divulgación, recursos humanos, monitoría y cumplimiento, y docencia y asistencia técnica, entre otras.

El “task force” está conformado por funcionarios de la agencia que son expertos en diversos temas que atañen a los servicios de Educación Especial, pero que no necesariamente laboraban en el nivel central de la agencia, sino en regiones educativas o en Centros de Servicio de Educación Especial, indicó la secretaria asociada interina.

“¿Cuál es el propósito? El propósito principal es mejorar la eficacia y la prestación de servicios educativos a los estudiantes del programa de Educación Especial”, manifestó Cortés Cordero.

La meta de cada equipo es “garantizar la accesibilidad directa a estos servicios, de manera genuina”, expresó la secretaria asociada interina, al crear planes de trabajo que impacten directamente a los estudiantes, en vez de quedarse únicamente en la fase de diagnóstico o identificando las necesidades.

En lo que va de semestre, las principales quejas que han recibido en la agencia giran en torno a la contratación de asistentes de servicios educativos, conocidos como T1, la transportación escolar para los estudiantes de Educación Especial -que se trabaja con contratos y rutas distintas a la matrícula en la llamada corriente general- y la asistencia tecnológica para alumnos que requieren algún equipo especializado, detalló la secretaria asociada interina.

Sin dejar a un lado otros temas, Cortés Cordero sostuvo que ya atienden estas áreas. Por ejemplo, señaló que ya se reunió con personal de la Oficina de Recursos Humanos para evaluar el otorgamiento de 2,300 plazas regulares a T1 que laboran por contrato. Actualmente, la agencia cuenta con 3,324 T1 por contrato, los cuales deben ser reclutados año tras año.

Asimismo, manifestó que tienen reuniones frecuentes con contratistas de la agencia que suplen los equipos de asistencia tecnológica que pueden necesitar los estudiantes para compartir con ellos los planes que manejan para agilizar la compra y entrega de estos artículos, que pueden ser desde computadoras o comunicadores, a sillas de rueda especializadas.

“Estamos viendo que la mayoría de esos equipos... había tanta y tanta cantidad de materiales, equipo que se generaba desde los Centros de Servicio a nivel central, que fácilmente se podrían tardar dos y tres meses. Mi tiempo es poder llegar, quizá, a una meta de un 70% entregada en 90 días o menos. Mi meta es agilizar procesos, que lo que antes se tardaba tres meses sea menos tiempo”, expresó.

Para lograrlo, se establecerá un proceso de compras directamente en la Secretaría Asociada de Educación Especial para atender exclusivamente la adquisición de asistencia tecnológica de los estudiantes. Será una “fila paralela” al sistema de compras de la agencia, explicó la consultora Yajaira Gracia García, para que los equipos de Educación Especial tengan cierta prioridad en el proceso.

Mejora el cumplimiento con sentencia de pleito de clase

Para este año escolar, la matrícula de estudiantes en Educación Especial asciende a 84,826, de un universo total de 247,298 alumnos.

En el más reciente informe de monitoreo del cumplimiento con la sentencia en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, correspondiente al año escolar 2021-2022, Educación obtuvo una puntuación de 3.02, en una escala máxima de 4. Esta puntuación se define como un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Esta es una de las puntuaciones más altas obtenidas desde que se firmó la sentencia por estipulación en 2002, la cual define 87 tareas con las cuales la agencia debe cumplir para garantizar que atiende adecuadamente a los estudiantes con impedimentos y condiciones de salud.

Gracia García, quien es consultora de Educación en el pleito Rosa Lydia Vélez, destacó que la jueza que atiende la fase de servicios del pleito de clases decidió, el 29 de septiembre, cerrar 11 de las estipulaciones, al determinar que Educación evidenció cumplimiento por cuatro años consecutivos en ellas. Las estipulaciones cerradas, de forma administrativa, están relacionadas con la evaluación inicial de estudiantes, divulgación y transportación escolar.

Cortés Cordero aseguró que el cierre de esas estipulaciones no implica que se abandonarán esos servicios o que Educación no debe continuar trabajando en esas áreas, sino que la agencia ya no tendrá que entregar información al tribunal sobre esas tareas.

“Tenemos que seguir cumpliendo con la sentencia. El archivo administrativo lo que hace es que el Departamento pueda enfocar los recursos que tiene, en vez de estar preparando evidencia para someter anualmente al tribunal, puedo usar los recursos que hacían esas tareas para fortalecer las áreas que nos falta camino por recorrer para llegar al 4 (de puntuación)″, señaló Gracia García.