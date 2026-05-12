Encuentran causa para arresto contra hombre que intentó llevarse consolas de aire de la alcaldía de Arecibo

1 / 12 FOTOS: Los arrestados de violenta ganga de Añasco liderada por hijo de un exalcalde

Las autoridades federales madrugaron este martes en la zona oeste con un operativo en el que se dio un golpe a una organización criminal con base en Añasco, imputada de crimen organizado (RICO Act), así como de múltiples asesinatos, que incluyó el de una menor de ocho años y su madre.

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