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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra hombre que intentó llevarse consolas de aire de la alcaldía de Arecibo

Al imputado se le radicaron cargos por escalamiento y tentativa de apropiación ilegal, al igual que por daños

12 de mayo de 2026 - 6:19 PM

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Mallete de un juez.
La vista preliminar fue pautada para el próximo 27 de mayo. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontró causa para arresto el martes contra un hombre de 60 años que presuntamente causó daños e intentó apropiarse de varias consolas de aire acondicionado en la Casa Alcaldía de Arecibo.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, Roberto Arguelles Serrano fue arrestado en la noche del 11 de mayo en el techo de la alcaldía.

La Fiscalía de Arecibo radicó cargos por escalamiento, daños y tentativa de apropiación ilegal.

La juez Alba Calderón Cestero encontró causa y fijó una fianza de $15,000 que no fue prestada.

Arguelles Serrano fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 27 de mayo.

Las autoridades federales madrugaron este martes en la zona oeste con un operativo en el que se dio un golpe a una organización criminal con base en Añasco, imputada de crimen organizado (RICO Act), así como de múltiples asesinatos, que incluyó el de una menor de ocho años y su madre. La ganga, según reveló el jefe de la Fiscalía federal, W.Stephen Muldrow, era liderada por un hijo de un exalcalde de Añasco. Se le atribuyó a esta ganga de Añasco emprender un ataque en mayo del 2020 contra esos rivales, en los que murió la niña Roseliam Torres Henríquez, de ocho años, y su madre Yesenia M. Henriquéz Rivera, de 31.
1 / 12 | FOTOS: Los arrestados de violenta ganga de Añasco liderada por hijo de un exalcalde. Las autoridades federales madrugaron este martes en la zona oeste con un operativo en el que se dio un golpe a una organización criminal con base en Añasco, imputada de crimen organizado (RICO Act), así como de múltiples asesinatos, que incluyó el de una menor de ocho años y su madre. - Suministrada
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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