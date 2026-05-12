Encuentran causa para arresto contra hombre que intentó llevarse consolas de aire de la alcaldía de Arecibo
Al imputado se le radicaron cargos por escalamiento y tentativa de apropiación ilegal, al igual que por daños
12 de mayo de 2026 - 6:19 PM
12 de mayo de 2026 - 6:19 PM
El Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontró causa para arresto el martes contra un hombre de 60 años que presuntamente causó daños e intentó apropiarse de varias consolas de aire acondicionado en la Casa Alcaldía de Arecibo.
Según un informe de la Policía, Roberto Arguelles Serrano fue arrestado en la noche del 11 de mayo en el techo de la alcaldía.
La Fiscalía de Arecibo radicó cargos por escalamiento, daños y tentativa de apropiación ilegal.
La juez Alba Calderón Cestero encontró causa y fijó una fianza de $15,000 que no fue prestada.
Arguelles Serrano fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.
La vista preliminar fue pautada para el próximo 27 de mayo.
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