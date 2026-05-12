República Dominicana volverá a permitir que Estados Unidos use sus aeropuertos: esta es la razón

El Gobierno de República Dominicana informó que, en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos de América y de la iniciativa Escudo de las Américas, concedió una extensión para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal del país norteamericano en los aeropuertos de Las Américas y la base aérea de San Isidro.

Un comunicado del gobierno dominicano indica que República Dominicana ha concedido la extensión “con carácter temporal y bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes”.

“Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado, así como a la ampliación de los mecanismos de intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica”, señala el referido comunicado de prensa.

El Gobierno dominicano informó que suscribió un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, “orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito”.

PUBLICIDAD

1 / 98 | A un año del derrumbe del Jet Set: imágenes que mantienen viva la memoria. Familias lloran la pérdida de sus seres queridos en el cementerio tras la tragedia del Jet Set. - Carlos Giusti/Staff 1 / 98 A un año del derrumbe del Jet Set: imágenes que mantienen viva la memoria Familias lloran la pérdida de sus seres queridos en el cementerio tras la tragedia del Jet Set. Carlos Giusti/Staff Compartir

El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.

“Este mecanismo se aplicará caso por caso y contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen”, dice el documento enviado a los medios de comunicación dominicanos.

La Cancillería dominicana señaló que su implementación se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza.

“La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos se desarrolla sobre la base del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la transparencia, con el propósito de fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios”, indica el documento.

El Gobierno dominicano dijo que avanzan en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, “lo que permitirá modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país”.

La Cancillería dijo que esas medidas además de reforzar la seguridad nacional y regional, sientan bases importantes para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que contribuirían a fortalecer la conectividad, la competitividad y el turismo de República Dominicana.

Irán

Por igual, el Gobierno de República Dominicana declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas.