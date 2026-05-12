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República Dominicana volverá a permitir que Estados Unidos use sus aeropuertos: esta es la razón

El acuerdo es una extensión temporera al trato inicial

12 de mayo de 2026 - 5:52 PM

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El Gobierno dominicano informó que suscribió un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, “orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito”.  (Yander Zamora)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Gobierno de República Dominicana informó que, en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos de América y de la iniciativa Escudo de las Américas, concedió una extensión para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal del país norteamericano en los aeropuertos de Las Américas y la base aérea de San Isidro.

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Un comunicado del gobierno dominicano indica que República Dominicana ha concedido la extensión “con carácter temporal y bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes”.

“Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado, así como a la ampliación de los mecanismos de intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica”, señala el referido comunicado de prensa.

El Gobierno dominicano informó que suscribió un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, “orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito”.

Familias lloran la pérdida de sus seres queridos en el cementerio tras la tragedia del Jet Set.En la foto Manuela Santana (centro), hija de Juan Manuel Santana, quien falleció en la tragedia de Jet Set en Santo Domingo, junto a su esposa y otros tres parientes, y en la derecha Altagracia Santana, hermana del difunto. Parientes buscan indicios de sus seres queridos en medio del caos de la emergencia.
1 / 98 | A un año del derrumbe del Jet Set: imágenes que mantienen viva la memoria. Familias lloran la pérdida de sus seres queridos en el cementerio tras la tragedia del Jet Set. - Carlos Giusti/Staff

El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.

“Este mecanismo se aplicará caso por caso y contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen”, dice el documento enviado a los medios de comunicación dominicanos.

La Cancillería dominicana señaló que su implementación se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza.

“La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos se desarrolla sobre la base del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la transparencia, con el propósito de fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios”, indica el documento.

El Gobierno dominicano dijo que avanzan en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, “lo que permitirá modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país”.

La Cancillería dijo que esas medidas además de reforzar la seguridad nacional y regional, sientan bases importantes para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que contribuirían a fortalecer la conectividad, la competitividad y el turismo de República Dominicana.

Irán

Por igual, el Gobierno de República Dominicana declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas.

“El Gobierno de República Dominicana reitera su disposición de continuar fortaleciendo sus relaciones de cooperación con Estados Unidos de América y con los demás Estados del hemisferio, en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales”, indicaron.

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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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