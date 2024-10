Pedro Pierluisi recalca que los abonados “no van a pagar” por los apagones de junio

“Voy a reiterar que, si se confirma, nuevamente, que fue por falta de diligencia de LUMA o de Genera que tuvimos estos apagones el 12 de junio, entonces, los costos para restaurar el servicio, para reparar lo que haya que reparar, tiene que ir por cuenta de estas dos entidades . El pueblo, los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no van a pagar por eso. Esa esa es mi posición”, dijo el mandatario.

En sus expresiones, sin embargo, el primer ejecutivo no fue categórico en señalar cuál sería el escenario si los hallazgos del NEPR no coinciden con las conclusiones de la firma FTI Consulting, Inc., contratada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y que determinó que el apagón obedeció a una “falta de diligencia técnica” de parte de LUMA.