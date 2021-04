El gobernador Pedro Pierluisi retiró hoy, sábado, la nominación de Elba Aponte Santos al cargo de secretaria del Departamento de Educación tras conocer sobre el informe negativo de la Comisión de Nombramientos del Senado, que recomendó no confirmar a la funcionaria.

“Durante la tarde de hoy, fui informado sobre la decisión de la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado en cuanto al informe que no recomienda a la profesora Elba Aponte para ser confirmada como secretaria de Educación. Luego de conversaciones con la profesora Aponte estoy retirando su nombramiento”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

“La profesora Aponte tiene todas las cualificaciones y ha sido fundamental al encaminar la reapertura de escuelas de manera segura, como se hizo. Además, priorizó siempre la educación de los niños y niñas del sistema público de enseñanza. Solo tengo palabras de agradecimiento por su desprendimiento y compromiso con la educación de nuestras próximas generaciones. Estoy seguro de que va a continuar contribuyendo a nuestro pueblo”, añadió el gobernador.

Mientras, Pierluisi dijo que próximamente anunciará a la nueva persona que nominará para el cargo y al funcionario que correrá la agencia de forma interina.

Temprano en la tarde de hoy, sábado, la Comisión de Nombramientos del Senado había acogido con votación 10 a 6 un informe que recomendaba que no se proveyera el consejo y consentimiento al nombramiento de Aponte.

En una breve rueda de prensa virtual, el presidente de la Comisión y del Senado en general, José Luis Dalmau, informó que el nombramiento seguiría su trámite pero que, personalmente, le recomendaba al mandatario que retirara la designación.

“Creo que la secretaria es una educadora con preparación académica y que es una persona buena pero los meses trabajando allí no me han convencido que pueda realizar los grandes cambios en el Departamento. Algunos compañeros han expresado estar en contra del nombramiento por situaciones en sus distritos que no se van a solucionar con su mandato en la agencia”, afirmó Dalmau.

En el informe de la Comisión de Nombramientos del Senado, del cual El Nuevo Día obtuvo copia, se detallan múltiples aspectos de la interpelación de Aponte Santos que llevaron al grupo a no recomendar su designación a la agencia.

Entre los aspectos que crearon dudas en los miembros de la Comisión se encuentran los posibles conflictos de interés de Aponte Santos tras ser la presidenta de la Asociación de Maestros, la falta de un plan para realizar pruebas académicas a los estudiantes para conocer sobre posibles rezagos a causa de la pandemia, no contar con un plan concreto para evitar la pérdida de millones en fondos federales, no contar con un plan para evitar casos de corrupción en la agencia, no contar con un plan concreto para atender a los estudiantes de Educación Especial, no tener un plan para atender las necesidades de los estudiantes de pueblos del sur y suroeste afectados por los terremotos, y no tener un plan concreto para la reapertura de escuelas en el próximo semestre escolar, entre otros puntos.