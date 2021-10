El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este jueves que se inclina por firmar la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), pero advirtió que que hay que esperar que la Cámara de Representantes concurra con la versión aprobada en el Senado.

“Yo la voy a revisar. A base de la información que tengo, me inclino, pienso, que la voy a poder firmar. Pero tengo que revisarla con mi equipo de trabajo”, sostuvo el primer ejecutivo a su salida del Centro de Convenciones, donde tuvo una actividad esta mañana.

Pierluisi dijo que las enmiendas del Senado, que ayer aprobó la medida con 19 votos a favor de miembros del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, no cambian su cometido.

“El cometido de este proyecto, el objetivo, es que podamos hacer una emisión de los bonos reestructurados luego el tribunal federal confirme esa reestructuración, o sea, ordene la reestructuración”, apuntó.

El Proyecto de la Cámara 1003 autoriza el intercambio de nuevos bonos valorados en $7,400 millones y una especie de pronto pago a los bonistas de $7,000 millones y $8,700 millones en bonos bajo los Instrumentos de Valor Contingente (IVC), cuyos pagos están condicionados a ingresos por el impuesto al ron y a métricas del Impuesto de Ventas y Uso.

El proyecto contiene cláusulas que impedirían el recorte a las pensiones de 8.5% que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Dispone que, si la JSF pretende impulsar esos recortes en el PAD la totalidad de la nueva ley, incluyendo la autorización de nuevos bonos, se invalidaría. Por ende, para cumplir con esto, la JSF debería enmendar el plan fiscal que establece recortes a las pensiones.

“Lo que expresa es el deseo de la Asamblea Legislativa de que la Junta haga unos cambios en el plan de ajuste. Yo voy a hacer las gestiones ante la Junta porque, aunque no tengo todos los detalles de lo que se incluyó en la exposición de motivos, estoy seguro que voy a coincidir con gran parte de su contenido. Son gestiones que yo voy a estar llevando a cabo ante la Junta”, anticipó el gobernador.

Destacó que la JSF, de todas formas, debe enmendar el plan fiscal porque las proyecciones de crecimiento económico cambiaron para Puerto Rico y para Estados Unidos.

“Es positivo que la Asamblea Legislativa le exprese a la Junta las áreas en las cuales espera cambios. Otra vez, hay que recordar que de nada sirve que la Junta venga y objete este proyecto de ley porque si la Junta hace eso, tenemos que volver a arrancar de nuevo y aquí no hay tiempo que perder. Esa reestructuración es positiva para Puerto Rico”, afirmó no sin antes recordar que la reestructuración reduciría en dos terceras partes la deuda de Puerto Rico.

“Yo estoy enfocado en la meta. Por lo que veo, el proyecto va a lograr el objetivo: que tengamos el mecanismo de reestructuración. Claro está, si es vinculante para la Junta el que no pueden haber recortes de pensiones. Dice claramente que si hay recorte de pensiones, la ley no puede ser utilizada para hacer recortes de bonos reestructurados. Más claro no canta un gallo. Por otro lado, la ley, en su exposición de motivos, le dice a la Junta en qué áreas en su plan fiscal tiene que revisarse”, sostuvo.

Calificó como “aleteos” de la JSF la impugnación en los tribunales de la Ley de Retiro Digno.

El proyecto fija en $500 millones una asignación anual para la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante un periodo de cinco años, congelar los recortes dispuestos por el plan fiscal de la institución universitaria del país y crear un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.

Asimismo, la medida contempla evitar el recorte del 50% de la aportación del gobierno central a los planes médicos de los empleados gubernamentales establecido en el plan fiscal, crear mediante legislación futura el llamado Fondo Especial para la Igualdad Social y comisionar un estudio valorado en $1 millón para evaluar la posibilidad de crear un plan de salud universal, dándole cubierta médica a 225,000 personas que no la tienen actualmente.

“Ya la UPR ha recibido unos recortes bien significativos y ha capeado con el temporal como mejor ha podido. A futuro, yo no quiero ver más recortes”, dijo el primer ejecutivo.

“No estoy pasando juicio si $500 es la cantidad adecuada, pero si la UPR puede contar que va a tener el apoyo de mi administración, que voy a estar velando porque se aplique y no se reduzca la oferta académica, no se cierren recintos de la universidad, incluyendo particularmente el de Utuado”, agregó.