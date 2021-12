Luego de la solicitud de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que modifique varios aspectos del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) del gobierno central, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que “ahora la bola está en la cancha” del ente federal, que tiene seis días para responder a la orden.

“Vamos a estar bien pendientes. Gracias a Dios la juez no echó abajo el Plan de Ajuste. Es decir, no ha decidido negar o no confirmar el Plan de Ajuste, sino que le está pidiendo cuentas a la Junta en esas dos áreas”, expresó el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa, donde ofreció detalles sobre la actividad de fin de año “De Puerto Rico para el Mundo, el 2022 comienza aquí” a celebrarse este próximo 31 de diciembre en el Distrito de Convenciones.

Entre los asuntos que Swain describió como “problemáticos” para la confirmación del PDA figuran las leyes del gobierno de Puerto Rico que quedarían, en esencia, anuladas para facilitar la implementación del documento, incluyendo las leyes vinculadas con la protección de los beneficios de retiro de los empleados públicos.

PUBLICIDAD

Uno de esos asuntos “problemáticos”, es la Ley 81-2020 que le proveería un retiro digno a los policías, bomberos y oficiales correccionales, entre otros funcionarios. “Ahora la Junta, la bola pasó a su cancha, tiene que justificar por qué esa ley -entre otras- hay que dejarla sin efecto, cuando no se dejaron sin efecto cuando se tramitaron en su momento”, señaló el mandatario.

Ayer, martes, cientos de policías se tiraron a la calle exigiéndole a la JSF que cese en su objeción y el gobierno honre el texto de la Ley 81-2020.

Swain también levantó bandera con el tratamiento que la JSF busca aplicar a unos $400 millones en reclamaciones de expropiación forzosa y expropiación a la inversa.

“Ahí, a mi entender, lo que está sucediendo es que la jueza está diciendo: ‘explique por qué no debo permitir que esos casos continúen su curso’ y que, entonces, al final del camino el tribunal determine cuál es el monto de esa justa compensación bajo la cláusula de debido proceso, tanto nuestra Constitución como la Constitución federal”, detalló Pierluisi.

La JSF tiene seis días para responder a la orden de Swain.