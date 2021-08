El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia respaldó hoy las gestiones del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, pese a las críticas que ha recibido el funcionario por cómo manejo la controversia por la construcción de una piscina en la playa Los Almendros en Rincón.

“Él está administrando su agencia, domina los temas y él goza de mi confianza. Si no gozara de mi confianza no estaría en esa silla”, sostuvo el gobernador durante una rueda de prensa en un hotel en Fajardo.

Ayer, la Junta de Planificación de Puerto Rico, en una decisión unánime, paralizó la construcción de una piscina y un área recreativa en la playa por entender que la obra viola las leyes y la reglamentación vigente que impide las edificaciones permanentes tan cerca del mar.

Previamente, el DRNA había paralizado la construcción porque afectaba el hábitat de careyes y tinglares, pero posteriormente se retractó de la determinación.

“Eso va a quedar en manos de los tribunales. Ese asunto está en manos de la Junta de Planificación y es la Junta que llevará el caso para impugnar el permiso”, dijo Pierluisi Urrutia. “La Fortaleza no interviene en decisiones de esa naturaleza, regulatoria o relacionadas a permisos. Sí constantemente estamos velando que las agencias actúen según su misión y que actúen con sentido de urgencia. En este caso la decisión se tomó y el asunto se dilucidará en los tribunales”.

Pierluisi Urrutia afirmó que el DRNA es una agencia bien compleja y que allí constantemente chocan las fuerzas que abogan por la conservación del ambiente y los que buscan desarrollar a Puerto Rico.

“Tienes que encontrar un fino balance en estas cosas”, dijo Pierluisi Urrutia al argumentar que Machargo tiene dominio de los temas que atiende el DRNA.

Por otro lado, el gobernador se desentendió de las denuncias de la representante Mariana Nogales Molineli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) quien alegó que Machargo le impidió su entrada a los predios del bosque Río Abajo en Utuado, donde se desarrollaba una reunión de la agencia con personal del municipio. La legisladora también alertó que lo mismo le sucedió en el Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico donde Pierluisi Urrutia participó de un foro.

“Fue ayer que estuve en Utuado y en la actividad principal que organicé junto al alcalde estaba la representante María Nogales al igual que muchos otros miembros de la Legislatura. Aparentemente ella se refiere a otra actividad en la cual yo no estaba. Si acaso, que explique ella, el alcalde o quien estuviera en esa actividad. Creo que fue en el bosque (el incidente) pero allá yo no llegué porque estaba ocurriendo un diluvio. Yo no llegué al bosque. Yo lo que tuve fue una actividad tipo foro en el Recinto de Utuado de la UPR”, dijo el mandatario.