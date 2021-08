El gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy, jueves, la firma de una nueva orden ejecutiva que obliga a los huéspedes y empleados de hoteles, paradores, hospederías y alquileres a corto plazo (Airbnb, Vrbo, Join a Join, etc.) a presentar evidencia de vacunación o someterse a pruebas semanales de COVID-19.

Del mismo modo, el gobernador extendió el mandato de vacunación o la presentación de pruebas negativas de COVID-19 a los contratistas del gobierno que visitan, de manera presencial, agencias y dependencias, al igual que para los empleados de instituciones de salud público y privado y centros de cuido.

Además, Pierluisi se reservó la decisión de implementar un toque de queda y limitar el aforo en establecimientos si los contagios siguen aumentando en la isla.

Estas nuevas disposiciones entrarán en vigor el 16 de agosto, añadió el gobernador. Los que se vacunen deben terminar el proceso en o antes del 30 de septiembre.

“Cada agencia o empresa será responsable de asegurar el cumplimiento de esta orden, y los que no cumplan se exponen a penas de hasta seis meses de cárcel o multas de hasta $5,000. Los departamentos de Salud, Trabajo y Recursos Humanos, la Oficina de de Adminisración y Transformación de los Recursos Humanos y la Compañía de Turismo establecerán las guías y reglamentos aplicables en cuanto a esta orden”, resaltó Pierluisi durante la conferencia de prensa celebrada en La Fortaleza junto con el secretario de Salud, Carlos Mellado.

Al igual que hizo al anunciar la orden ejecutiva en la que convirtió en compulsorio la vacunación para los empleados del gobierno central, Pierluisi exhortó a las otras ramas del gobierno, corporaciones públicas, municipios y establecimientos a implementar las estipulaciones de la orden ejecutiva.

Mira aquí la grabación de la conferencia de prensa:

“Voy a estar particularmente pendiente a las medidas que estén tomando los restaurantes y las barras. Espero que apliquen las mismas medidas porque, a fin de cuentas, el virus sigue impactando y todos tenemos que poner de nuestra parte. Si los contagios siguen aumentando y no veo que sigan el ejemplo que está dando la Rama Ejecutiva, me reservo el derecho de restringir horarios nuevamente, y de limitar el aforo o el uso de sus facilidades. Están avisados. No descartamos tomar medidas adicionales”, subrayó Pierluisi.

El gobernador explicó que utilizará los niveles de utilización de los hospitales para determinar si implementaría medidas más restrictivas.

Al igual que la orden ejecutiva 2021-058 de vacunación para los empleados del gobierno central, solo se podrán negar a vacunarse las personas que sean alérgicas a las vacunas, que certifiquen condiciones de salud que no les permita vacunarse, o que entreguen una declaración jurada de una figura de su iglesia si presenta objeciones por razones de su religión.

Estas personas tendrán que someterse a pruebas de COVID-19 semanales.

Por su parte, Mellado informó que están montando establecimientos permanentes, alrededor de la isla, para que las personas pueden realizarse, de forma gratuita, la prueba de COVID-19.

El galeno también sostuvo que establecerán 40 lugares de vacunación con pediatras para la inoculación de menores.

“El 20 por ciento de las personas hospitalizadas con COVID-19 en la islas tienen las secuencia completa de vacunas. Tenemos evidencia y datos que los síntomas de los pacientes se reducen si están vacunados. La variante Delta reduce la eficacia de las vacunas de un 95 a un 75 por ciento, pero estar vacunado reduce los síntomas y la mortalidad. Solo un .0001 por ciento de los casos de mortalidad que hemos tenido eran personas que tenían las dos dosis de vacunas”, subrayó Mellado.

El titular de Salud añadió que se modificó el reglamento para expedir un certificado de salud para que se solicite un certificado de vacunación contra el COVID-19 antes de ser aprobado y entregado.

“Es importante que se entienda que cortamos la brecha del virus si nos vacunamos. En la medida que no nos vacunemos, las variantes seguirán proliferando. La variante Delta es parte de nosotros, está entre nosotros, y el uso de la mascarilla es 100 por ciento obligatorio. Todos los fines de semana, la Policía y Salud estaremos en distintos lugares reforzando el uso de mascarillas, y si vemos que no hay cumplimiento, se expedirán multas (de $100 a individuos, y de $500 para comercios)”, recalcó Mellado.

Más temprano en el día, Pierluisi indicó que analiza la posibilidad de realizar otra rifa de premios para las personas vacunadas y ofrecer un incentivo económico para aquellos ciudadanos que acudan a inocularse por primera vez.

“Creo que la próxima actividad de esa naturaleza será algún tipo de rifa o premio para aquellos que ya se vacunaron, pero en el futuro se pudieran llevar a cabo actividades en las que medie una compensación económica para algunos que no se han vacunado y que acudan a la actividad”, explicó Pierluisi al salir de una actividad.

“El enfoque del gobierno en este momento dado es la vacunación. Ese es el enfoque en todos los países que han enfrentado repuntes por la variante Delta. Es el enfoque que debe ser”, dijo Pierluisi durante una rueda de prensa en un hotel en Fajardo.

“Las estadísticas muestran que la gran mayoría de las personas hospitalizadas actualmente son personas no vacunadas. Los que fallecen, en su inmensa mayoría son personas no vacunadas. La solución es la vacunación. En la medida que sigamos vacunando la población la protegemos porque cuando una persona está vacunada por regla general no se contagia y si se contagiara los síntomas son menores”, dijo Pierluisi durante una rueda de prensa en un hotel en Fajardo.

Ayer, según datos de Salud, se supo de 558 nuevos contagios (prueba molecular y de antígenos), cinco defunciones y sobre 200 hospitalizados.