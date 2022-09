Dorado – El gobernador Pedro Pierluisi indicó hoy, miércoles, que aguarda por los estimados de daños que reporten los alcaldes de los municipios afectados por las lluvias recientes para, de ser necesario, hacer un pedido de dinero del fondo de emergencia a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“A base de la información que me llega todavía los daños no justifican una declaración de emergencia federal. Pero sí, pueden justificar acceso al fondo de emergencia a nivel estatal, así que lo que le hemos pedido a los alcaldes es que vayan recopilando la información. Me sometan el total de los daños, el estimado total de los daños en algún punto esta semana, después que terminen las lluvias, para entonces, nosotros hacer una solicitud a la Junta de Supervisión para tener acceso al fondo de emergencia y poder asistir a los municipios”, dijo el primer ejecutivo.

Pierluisi participó hoy de la feria de servicios gubernamentales denominada “Fortaleza por Puerto Rico” realizada en Dorado. Allí se le preguntó si solicitaría una declaración de emergencia para los pueblos afectados por las lluvias de esta semana que han dejado vías incomunicadas y deslizamientos.

Naranjito, Naguabo y Comerío son algunos de los pueblos afectados hasta el momento. El Fondo de Emergencia sobrepasa los $500 millones. La JSF debe autorizar cualquier desembolso.

Entretanto, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos para varios pueblos ante intensos aguaceros que están acompañados de tronadas fuertes.