El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, lamentó que el gobernador Pedro Pierluisi emitiera un “veto de bolsillo” a una medida que hubiera eliminado las escoltas a un primer ejecutivo que haya renunciado al puesto, como el caso de Ricardo Rosselló Nevares.

El Proyecto de la Cámara 19 buscaba limitar los derechos o beneficios que ostentará un exgobernante, eliminando la discreción del comisionado de la Policía para proveerle escoltas.

En comunicado de prensa, Aponte Rosario, quien es miembro del Partido Popular Democrático, explicó que el llamado veto de bolsillo es el término que se aplica cuando el gobernador no toma acción al recibir un proyecto aprobado por la Legislatura y se vence el término para ser firmado.

Añadió que, de esta manera, la ley simplemente no existe y el gobernador no está obligado a explicar las razones para no haberla firmado. Si la Asamblea Legislativa quiere insistir en el proyecto, puede volver a radicar la medida.

PUBLICIDAD

El Proyecto de la Cámara 19, aprobado en Cámara y Senado, enmendaba la Ley 2-1965, conocida como la “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores” para lograr dos cosas: que no se pueda considerar como exgobernador a un primer ejecutivo que haya renunciado al cargo -como ocurrió con Rosselló Nevares - y que se prohíba “al comisionado o superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquier exgobernador que no cumpla con alguno de estos requisitos”.

Como “requisitos”, el proyecto establecía que el mandatario haya sido escogido por elección popular, que no haya sido destituido y que no haya renunciado al cargo.

Esto significa que el proyecto propuesto reconoce la decisión del Tribunal Supremo, que le ha permitido a varios exgobernadores tener escolta una vez han salido de la oficina y retenerla, en algunos casos ininterrumpidamente, tras abandonar La Fortaleza, como Alejandro García Padilla, Pedro Rosselló y Luis Fortuño, quienes tienen derecho a escolta cuando están en Puerto Rico.

Los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Sila M. Calderón favorecieron públicamente este proyecto de ley. Ambos no usan servicio de escolta en la actualidad.

“Con el problema que tenemos en la grave alza en la criminalidad, el ausentismo en las filas policiales y la limitación de recursos en el gobierno, es insólito que el gobernador Pedro Pierluisi le haya dicho al país que prefiere seguir destinando fondos públicos y oficiales del Negociado de la Policía para brindarle proyección a Ricardo Rosselló, quien no pudo terminar su mandato y renunció por razones harto conocidas”, señaló el representante Aponte Rosario, en declaraciones escritas.

En su segundo año como gobernador, Rosselló Nevares renunció en el verano de 2019 en medio de protestas de miles de ciudadanos que reclamaban su salida después de que salieran a la luz pública expresiones que vertió en un chat que compartió con otros funcionarios de su administración gubernamental.