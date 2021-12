El gobernador Pedro Pierluisi calificó hoy, domingo, como una “falta de respeto” la renuencia de los líderes legislativos para atender las medidas que incluyó en la convocatoria de la sesión extraordinaria, que está pautada para comenzar mañana.

“La Asamblea Legislativa está convocada. Todas esas medidas están pendientes, no debe tomar mayor esfuerzo atenderlas. Me parece que la actitud correcta, la actitud positiva debe ser atender esas medidas, aunque piensen lo que piensen sobre las mismas. Me parece que es una falta de respeto a la Rama Ejecutiva el que ni tan siquiera se le dé consideración”, sostuvo Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

“Aquí hay que actuar como adultos, y aquí tiene que haber un respeto entre las ramas de gobierno. Al gobernador, le corresponde la decisión de convocar a la Asamblea Legislativa, y lo menos que debe hacer la Asamblea Legislativa es considerar las medidas”, añadió, al sostener que “ese tipo de actitud está fuera de lugar”.

A pesar de las posiciones expresadas por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y su homólogo en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, las delegaciones del Partido Popular Democrático en ambos cuerpos celebrarán hoy, por separado, un caucus para discutir cómo procederán.

“No hemos cambiado nuestra posición de que esto sencillamente es un intento del gobernador de desviar la atención de las grandes crisis y de la controversia alrededor del exalcalde de Cataño. No vamos a atender las medidas”, dijo Hernández en referencia a las acusaciones en contra de Félix “el Cano” Delgado, por conspiración, soborno y recibir comisiones ilegales.

“Estamos claro que no la vamos a atender. Procesalmente, tenemos diversidad de alternativas, una cosa es la intención legislativa y otra cómo lo vamos a tener desde el punto de vista parlamentario”, dijo el líder cameral sobre la reunión, convocada para las 11:00 a.m.

El gobernador rechazó hoy que la convocatoria fuera una estrategia para desviar la atención de lo ocurrido con el exalcalde de Cataño, pues días antes de conocerse sobre la dimisión -el 30 de noviembre- ya había expresado su intención de convocar a la Asamblea Legislativa.

“Esas expresiones están todavía más fuera de lugar... Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Otra vez, seriedad. Yo creo que el pueblo, ante todo, lo que quiere es seriedad de parte de los funcionarios del gobierno”, expuso Pierluisi.

Dalmau, por su parte, insistió en que las medidas carecen de urgencia, y señaló que algunos de los proyectos de ley incluidos en la convocatoria fueron radicados recientemente y hasta tardíamente. En otros casos, como el Proyecto del Senado 654, para enmendar el Código Civil, las agencias concernientes no han sometido memorial explicativo a pesar de habérsele solicitado hace más de un mes, planteó.

“Voy a reunirme con los senadores, y voy a conversar con ellos porque, realmente, no tenemos que atender estas medidas”, expresó Dalmau.

Cuestionó nuevamente por qué no fue incluida en la convocatoria la reforma laboral, así como tampoco los nombramientos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “Con toda probabilidad, no atenderemos las medidas. Las atenderemos en enero”, indicó Dalmau a este medio.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que no estaba “sorprendido” con la postura de los líderes legislativos ante un año de “cero productividad, donde las medidas importantes no las han atendido”.

“Lo de ellos es bloquear todo lo que puede ser desarrollo económico”, afirmó Méndez, al agregar que la delegación de la Palma en la Cámara también se reunirá en la mañana de hoy. “Nos vamos a presentar, como siempre lo hemos hecho, disponibles para trabajar, para cumplir con nuestro deber constitucional”, señaló Méndez.