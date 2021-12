Para el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no hay un solo proyecto de ley “urgente” incluido por el gobernador Pedro Pierluisi en la convocatoria de la sesión extraordinaria, pero aclaró que no tomará decisión alguna sobre qué medidas se atenderán, si alguna, hasta que se reúna el lunes con el caucus popular y dialogue con los portavoces de los demás partidos.

Dalmau Santiago indicó este jueves que probablemente considere cuán adelantada está la medida, ya sea en el cuerpo legislativo que dirige o en la Cámara de Representantes para tomar una decisión. El líder senatorial se expresó un día después que el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, advirtió que no atenderá una sola de las medidas incluidas en la convocatoria.

Anticipó que solo llevaría a votación una medida que ya tenga un informe positivo y esté en la Comisión de Reglas y Calendario. Ninguna de las piezas legislativas en la convocatoria de la extraordinaria cumple con ese requisito.

Dalmau Santiago mencionó, además, que la determinación del Senado respecto a la duración de la sesión extraordinaria no tomará en cuenta el calendario de la Comisión de Ética, que todavía atiende la querella contra el senador popular Alberto Torres Berríos.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley más importante en la agenda de la sesión extraordinaria convocada a partir del lunes es el Proyecto de la Cámara 911 o si equivalente, el Proyecto del Senado 537, que preparara al Departamento de la Familia para cumplir con la ley federal “Family First”.

“Ninguna de las medidas que fueron presentadas en la convocatoria son medidas urgentes, y podrían atenderse en enero”, dijo Dalmau Santiago, al hacerse eco de las expresiones de Hernández Montañez.

“La ley ‘Family First’ fue aprobada en el Congreso en el 2018 y, desde entonces, el gobierno ha tenido tiempo para hacer las modificaciones para cumplir con la ley federal. Pidieron prórroga e, incluso, el gobierno de Pedro Pierluisi tampoco estaba listo”, añadió el presidente del Senado, al señalar que la prórroga vencía el 1 de octubre pasado.

“En febrero, se presentó una medida en la Legislatura para atender el asunto, y las ponencias del gobierno fueron en contra y señalaron que el Ejecutivo presentaría su propio proyecto. Entonces, lo radican 35 días antes de la fecha límite del 1 de octubre, se hicieron vistas públicas y se le preguntó al Departamento de la Familia si está listo, y no lo está. No han reclutado los trabajadores sociales y no está el adiestramiento listo. Esa es una medida importante, pero no es urgente porque no se pierden fondos”, afirmó el líder legislativo.

La convocatoria también incluye el Proyecto de la Cámara 533, que permite que empleados retirados del gobierno regresen a trabajar en el servicio público con un acuerdo de horas limitadas de trabajo. Esa pieza fue llevada a votación en la Cámara, y fue referida a la Comisión de Gobierno del Senado el 11 de noviembre, pero no tiene informe.

PUBLICIDAD

Además, fue incluido el Proyecto del Senado 45, que modifica la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública para que Nino Correa pueda ocupar en propiedad la posición de comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Según Dalmau Santiago, debido a que la Cámara anunció que no atenderá ninguna medida, no tiene sentido que el Senado actúe en estos momentos.

Tampoco vislumbró acción respecto al Proyecto del Senado 255, que regula el uso en la vía pública de los llamados vehículos Polaris/Can-Am. Esa pieza legislativa no ha sido aprobada en el Senado y su equivalente en la Cámara tampoco. Anticipó lo mismo sobre un proyecto de enmienda técnica al Código Civil (PS 654 o PC 1057). No se atendería, además, un proyecto que modificaría la nueva “Ley Ashanti” para aclarar que el estatuto aplica a personas de 18 años o más.

Dalmau Santiago, igual que hizo Hernández Montañez ayer, cuestionó por qué no se incluyó en la sesión extraordinaria el proyecto de reforma laboral cuando tanto él como el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, lo solicitaron a Pierluisi.

En veremos los nombramientos

De otra parte, Dalmau Santiago señaló que todavía no tiene listo el calendario de vistas públicas que había dicho realizaría para atender múltiples nombramientos del Ejecutivo, incluido el de Eliezer Ramos Parés como secretario de Educación.

“No he tenido una reunión con el personal de la Comisión de Nombramientos, por lo que no he tomado una decisión”, dijo el líder del Senado.

“¿Qué decisión se inclina a tomar?”, se le preguntó.

PUBLICIDAD

Dalmau Santiago indicó que, si “el calendario lo permite”, celebraría vistas públicas en diciembre.

En cuanto a los nombramientos de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dijo que, aunque está convencido de que ambos están vencidos y que tanto el presidente Francisco Rosado Colomer como la presidenta alterna Jéssika Padilla Rivera deben salir de la posición, todavía no ha decidido si se unirá como amigo de la corte a una demanda presentada por Proyecto Dignidad para que ambos funcionarios abandonen los puestos.

El Código Electoral dispone que el presidente y el presidente alterno de la CEE serán nombrados no más tarde del 1 de julio del año siguiente luego de una elección general. Sin embargo, la ley dice que el término de esos cargos será de cuatro años “a partir de esa fecha, hasta que los sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo”.

Dalmau Santiago sostiene que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el caso de 1991 del exsenador Nicolás Nogueras vs. Rafael Hernández Colón, sostiene que los interinatos no son indefinidos y que, en casos como el de la CEE, los funcionarios tienen que abandonar el cargo a más tardar el fin de la sesión ordinaria celebrada después que vencieran los nombramientos.

Los nombramientos vencieron el 30 de junio.