El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, indicó que dicha delegación estará presente y evaluará todas las medidas incluidas en la sesión extraordinaria convocada por el gobernador Pedro Pierluisi.

En declaraciones escritas, el líder novoprogresista censuró las expresiones del actual Presidente cameral, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, quien dijo ayer que no piensa atender ninguno de los seis proyectos incluidos en la convocatoria.

“La delegación del PNP, cumpliendo nuestro compromiso con el soberano en una democracia: el pueblo, estaremos presente el lunes para iniciar los trabajos de la primera sesión extraordinaria de la decimonovena Asamblea Legislativa. Nosotros estaremos ahí, estudiaremos cada uno de estos proyectos, particularmente el Proyecto de la Cámara 911 que establece el programa ‘Family First’ en Puerto Rico y nos otorga sobre $800 millones para lidiar con el maltrato de menores, y votaremos sobre las mismas”, señaló Méndez Núñez.

En la tarde de ayer, miércoles, Hernández Montañez dijo que ‪las seis‬ medidas en la convocatoria serán vistas en el mes de enero, cuando inicie la tercera sesión ordinaria.

“Es lamentable que el Presidente de la Cámara no quiera atender estas medidas. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a trabajar, como pidió el pueblo de Puerto Rico. Espero que el liderato cameral del PPD no siga estos pasos porque el pueblo se merece más. Más aún después de lo poco productivo que ha sido este año por la falta de compromiso y de acción de la delegación del Partido Popular la cual promedió menos de cuatro días de sesión por mes”, añadió el expresidente de la Cámara Baja.

También en declaraciones escritas, la senadora por acumulación, Keren Riquelme, junto al senador Carmelo Ríos, acusaron a Hernández, de colocar el riesgo el dinero federal que se utiliza para sufragar parte de la nómina de los trabajadores sociales del Departamento de la Familia que atienden casos de maltrato de menores.

“La intransigencia del Presidente de la Cámara coloca en riesgo a los niños víctimas de maltrato por su deseo de no atender ninguna medida incluida en la sesión extraordinaria, particularmente el proyecto que establece en la isla la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, mejor conocida como el ‘Family First’. El Presidente de la Cámara sabe muy bien que tenemos unas fechas límites para convertirlo en ley o el gobierno federal comenzará a imponer multas diarias que le costarían mucho dinero al Pueblo”, comentó Riquelme.

“Estamos hablando que se coloca en riesgo el pago de muchos trabajadores sociales que en estos momentos atienden casos de maltrato de menores ya que se utilizan, como parte de un acuerdo entre Familia y el gobierno federal (el Departamento de Salud y Servicios Sociales) dinero de Family First para pagar, no sólo los trabajadores sociales, sino también gastos asociados a sus funciones. El Presidente de la Cámara no puede hacer con los niños maltratados lo mismo que hizo con la designación de Larry Seilhammer; usarlo de rehén en un juego de soborno político”, agregó la Senadora por Acumulación.

Ríos, quien es el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, apoyó las expresiones de Riquelme y agregó que “otra vez vemos como el Presidente de la Cámara se convierte en un estorbo en la gestión pública a favor del Pueblo de Puerto Rico. Se tiene que atender y aprobar esta medida de Family First antes del 31 de diciembre de este año o colocaremos en riesgo sobre $800 millones en fondos federales y no estamos para perder dinero, menos los que se usan para atender un asunto tan vital como el maltrato”.

Desde el año 2019 el gobierno de Puerto Rico, según los parámetros del ‘Family First’, el cual ata los fondos federales asociados al Título IV-E-manejados en la Isla por la Administración de Familias y Niños (ADFAN)-a su implementación completa, ha estado laborando para su implementación, pero se necesita legislación local.

La ADFAN ha llevado un proceso de orientación, capacitación y certificación de entidades para proveer servicios bajo este nuevo modelo desde hace tres años.

Puerto Rico al igual que otras 38 jurisdicciones se acogió a una prórroga de dos años dispuesta y aprobada por la Administración de Familias y Niños a través del Negociado de los Niños para el proceso de planificación y desarrollo del modelo de Family First.

El Departamento de la Familia ya comenzó su implementación y continúa trabajando en el desarrollo de capacidad y apresto, luego de someter su Plan de Prevención. Los proveedores externos que implementan durante la Fase I ya han sido contratados y se encuentran certificándose en las prácticas basadas en evidencia seleccionadas. Además, al momento Puerto Rico cuenta con 18 organizaciones certificadas y 21 se encuentran en proceso de certificación.