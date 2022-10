El gobernador Pedro Pierluisi confirmó este jueves que Eduardo Pierluisi Isern, cuya residencia fue allanada este jueves por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) es su pariente, pero dijo desconocer el por qué del operativo de las autoridades federales.

“Yo realmente no tengo detalles sobre ese asunto. Por lo que vi en los medios, estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío. Específicamente, su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Somos primos terceros así que confirmo que sí es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que aparentemente está en curso. No tengo detalles ahora mismo”, dijo el primer ejecutivo al concluir su participación en la Convención de la Asociación de Hospitales.

Pierluisi rechazó que el FBI se haya comunicado con él para dejarle saber del allanamiento.

“Esa no es la práctica de la agencia, del FBI”, afirmó.

“Lo que sí puedo decir es que mi administración, siempre coopera plenamente con las autoridades federales de ley y orden sin excepción”, agregó.

Igualmente, mencionó que no cree que esa investigación y el allanamiento pueda afectar su campaña para la reelección a la gobernación.

“En lo más mínimo porque, otra vez, no tengo los detalles de ese asunto. No sé ni tan siquiera a quién están investigando”, dijo.

Pierluisi sostuvo que no se ha comunicado con su primo y tampoco ha visitado su residencia.

Esta mañana, Agentes de varias agencias federales, incluyendo el FBI y el Departamento de Vivienda federal, allanaron dos oficinas y la residencia, ubicada en San Juan, del pariente del primer ejecutivo.

Fuentes de El Nuevo Día confirmaron, además, que hay otras órdenes de allanamiento que se están diligenciando, incluyendo una en el bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC, que aparece registrado a nombre de Walter Pierluisi Isern, hermano de Eduardo. Mientras, la tercera intervención se realiza en las oficinas de American Management and Administration Corporation.

Tanto el bufete como las oficinas de American Management and Administration Corporation están ubicadas en el 1541 de la calle Ponce de León, en San Juan, lugar donde se encuentran en este momento los agentes federales.