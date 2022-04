Las Piedras – El gobierno de Puerto Rico ya alertó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) sobre los ataques cibernéticos que ha enfrentado, particularmente con el AutoExpreso y la Universidad de Puerto Rico (UPR), pero le corresponde a los federales determinar si intervienen en el asunto o no, reveló este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi.

“Sé que alertaron al FBI y entonces el FBI decide si investiga o no. Esa es una determinación muy particular. Ellos son muy parcos por naturaleza, no confirman ni niegan que tienen investigaciones, pero fueron alertados”, sostuvo Pierluisi tras inaugurar la extensión de una empresa en Las Piedras.

El servicio de recarga de AutoExpreso se afectó desde el pasado sábado se debe a un ataque cibernético a Professional Account Managemet, el sistema del operador privado que maneja AutoExpreso, se informó ayer. Mientras que la UPR tuvo una serie de ataques cibernéticos en los pasados días que limitaron la disponibilidad de servicios, según la presidenta interina de la institución, la doctora Mayra Olavarría Cruz.

Pierluisi dijo que está “en curso” la investigación de ambos ataques cibernéticos.

“Lo que indican es que el sistema es del operador privado, pero me indican que la información de los clientes está encriptada”, apuntó.

Agregó que “constantemente” hay quejas de dependencias gubernamentales sobre posibles ataques cibernéticos.

“PRITS (Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico) constantemente está asistiendo a las agencias. Ya tenemos un plan para atender este tipo de ciberataque. Este es otro mundo en el que estamos. Lo importante es tener la mejor tecnología”, dijo.

Respecto al proceso para sustituir al operador del AutoExpreso, el gobernador se mostró en desacuerdo con las expresiones del director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, quien dijo que para enero del 2023 deben tener seleccionada la nueva empresa.

“No, desde mi punto de visto eso es demasiado tarde. Yo quiero el cambio de infraestructura, de tecnología y posibilidad de cambio de operador ocurra a mediados de este año. No tengo tolerancia para esperar hasta principios del año que viene”, sentenció.

“La directriz es que se cambie la infraestructura que se está utilizando, que se cambie la tecnología que se está utilizando y que se abra un proceso de requerimiento de propuestas para el operador que vamos a tener. Todo eso se va a estar haciendo. Yo lo que espero es que se esté llevando a cabo y llegue a feliz término en algún momento en este verano”, explicó el gobernador.