CAGUAS.– El gobernador Pedro Pierluisi básicamente pidió tiempo para revisar en detalle las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con las que aplica un carácter de obligatoriedad a la vacunación por Covid-19.

Biden anunció ayer que requerirá la vacunación, sin la excepción actualmente permitida por razones religiosas y filosóficas, a empleados federales y contratistas. Además, indicó que toda empresa con más de 100 empleados tendrá que requerir la vacunación y, de no cumplir con la nueva orden, la empresa se expondría a multas.

“Mi equipo de trabajo y de asesoría legal está revisando las guías, pero no las han publicado”, dijo Pierluisi a la prensa durante una actividad esta mañana en Caguas.

“La orden es bastante general. Tenemos que ver cuáles son las exclusiones, si alguna, que tiene esta política y tengo que decir que, hasta el momento, lo que hemos implantado ha dado resultado. La inmensa mayoría de los empleados públicos se han vacunado y vamos a estar vigilantes sobre lo que pasa en otros sectores”, indicó.

PUBLICIDAD

Ayer, preguntado sobre el mismo tema, Pierluisi mostró preocupación sobre la posibilidad de que las órdenes de Biden no les den una alternativa a ciudadanos que, por razones médicas, no pueda vacunarse. También advirtió que, porque el presidente estadounidense impulse una política en el gobierno federal, él no necesariamente tiene que seguirla.

No obstante, hoy dijo que está dispuesto a “reconsiderar” sus decisiones previas.

“Pero no quiero hacerlo a la ligera”, agregó.