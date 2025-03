“Una asquerosidad” el estado de los aeropuertos regionales

“Estamos en constante vigilancia con los gerentes de los aeropuertos. Yo, personalmente, hago paradas de sorpresa e inspecciono que se estén llevando a cabo esta limpieza, y como he dicho anteriormente, el que no cumpla, no me va a temblar la mano y va pa’ fuera”, advirtió. “Concesionario que no limpie, concesionario que no tendrá contrato con la Autoridad de Puertos”.