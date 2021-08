Aunque el gobierno estimó que 55,000 familias se podrían beneficiar del programa para cubrir los pagos de alquiler de vivienda, agua o luz atrasada, el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, informó que, al momento, han recibido 16,500 solicitudes y de esa cantidad, solo 7,918 fueron completadas y sometidas.

“La realidad es que sí ha habido una merma en la cantidad de solicitudes que se ha recibido. Por eso, vamos a estar reforzando lo que son las comunicaciones para poder darle más publicidad al programa y que una cantidad mayor de personas se pueda beneficiar”, dijo Salgado.

Del gobierno no utilizar los $325 millones que destinó el gobierno federal para este programa, denominado Programa de Asistencia para la Renta, Puerto Rico deberá devolver el dinero sobrante, reconoció el funcionario.

“Por eso mismo nuestros esfuerzos están orientados en dar mayor publicidad al programa, dar mayor orientación a la ciudadanía para que nos aseguremos que la mayor cantidad de personas se pueda beneficiar de esta asistencia que está disponible”, indicó el administrador de Vivienda Pública.

PUBLICIDAD

El programa comenzó a aceptar solicitudes el 19 de julio de 2021 a las 8:00 a.m. y permanecerá abierto hasta que se hayan comprometido todos los fondos disponibles. Pero Salgado precisó que recibirán solicitudes hasta el 30 de septiembre y los desembolsos deben hacerse hasta el 31 de diciembre de este año. Todo dinero que no se use debe ser devuelto al gobierno federal, recalcó.

La ayuda se puede solicitar en la página www.ayudaparaturenta.com o llamando al 787-759-1888.

Salgado atribuyó al desconocimiento el que no se hayan recibido más solicitudes porque la ciudadanía cree erróneamente que el programa es uno exclusivo para personas de bajos ingresos. Para saber si ese elegible a tono con los ingresos que establece el programa, se puede acudir a la página https://covidrenta.org/Home/IncomeLimits que establece el ingreso máximo que puede devengar para ser elegible a la ayuda. También se puede ir a https://covidrenta.org/Home/FMRLimits para conocer el límite de ayuda, en dólares y centavos, que puede recibir según la residencia que alquila.

El programa fue anunciado por el gobierno en julio pasado. Las guías del programa son sumamente flexibles, por lo que el funcionario exhortó a todos los puertorriqueños interesados -y que cumplan con los criterios de elegibilidad- a solicitar. El programa requiere cumplir con dos requisitos medulares que son tener ingresos igual o por debajo del 80% del ingreso medio del área en la que se reside, y que se haya tenido pérdida o merma de ingresos o gastos sustantivos a causa del COVID-19.

PUBLICIDAD

Pero la ayuda es para toda persona que tenga atrasos en la renta o el pago de agua y/o luz. El gobierno le podrá pagar hasta un máximo de 15 meses en morosidad, desde abril de 2020. Lo importante es que el solicitante cumpla con los requisitos, recalcó Salgado.

El Programa de Emergencia de Pago de Renta pagará hasta el 200% de la renta razonable en el municipio del solicitante determinada por el Departamento de la Vivienda federal a base de una tabla cuyo monto varía por pueblo y cantidad de cuartos de la propiedad. Los fondos para la ayuda provienen de $325 millones en fondos federales para ayudar a personas afectadas por la pandemia.

La ayuda para el pago de renta atrasada puede ser solicitada tanto por el arrendador como por el arrendatario, indicó Salgado.

Precisó que las solicitudes recibidas son mayormente de arrendatarios, pero también han recibido 1,417 solicitudes de arrendadores.

De las 7,918 solicitudes sometidas, unas 1,887 son para el pago de renta atrasada, 3,123 son para pagar renta adeudada y utilidades, 2,458 solo deben utilidades y 450 son para recibir ayuda prospectiva.

Y es que el programa no solo permite cubrir los pagos de alquiler de vivienda, agua o luz atrasada, sino que también cubre a quienes pudieran caer en atrasos pronto.

Salgado estimó que a partir de esta semana se remitirán al Departamento de Hacienda las primeras personas cualificadas para la ayuda para que reciban el desembolso.