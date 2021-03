El gobernador Pedro Pierluisi adelantó hoy, lunes, que el jueves emitirá su nueva orden ejecutiva para atender las nuevas reglas para lidiar con la pandemia del COVID-19 que incluirá enfatiza más en evitar las aglomeraciones.

“El jueves voy a estar anunciando una nueva orden ejecutiva que, si mal no recuerdo, entraría en vigor a partir del lunes. La voy a anunciar con antelación cosa de que se puedan preparar aquellos a los cuales les aplique algún cambio”, dijo Pierluisi al finalizar una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“La nueva orden –nuevamente- va a estar buscando evitar aglomeraciones. Evitar aglomeraciones. Yo no estoy listo para estar ahora permitiendo aglomeraciones a gran escala. Las restricciones en la ocupación de los establecimientos comerciales va a continuar en vigor. Puede ser que haya algún cambio, pero va a continuar en vigor. Y yo voy a estar velando que los lugares, sobre todo los lugares cerrados, no estén llenos de personas. No puede ser. Tenemos que guardar el distanciamiento físico entre las personas, utilizar mascarillas. Eso va a estar por buen tiempo”, abundó.

La actual orden ejecutiva permite un 30% de ocupación en los restaurantes cerrados. Sin embargo, trascendió que el sábado hubo grandes cantidades de personas en el área de La Perla del Viejo San Juan, mientras la Policía atendía las quejas de multitudes ubicadas en la Placita de Santurce.

Igualmente, en lo que va del año se ha reportado un alza consistente en contagios relacionados a exposición en restaurantes, al tiempo que dueños y patronos de estos establecimientos presuntamente no cumplen a cabalidad con las instrucciones establecidas mediante orden ejecutiva. Según la orden ejecutiva, los comercios deben cerrar operaciones a las 11:00 p.m.

El gobernador catalogó como “lamentable” que algunos comercios ofrezcan sus servicios fuera de las horas permitidas por el decreto.

“Aquí es importante que todos nos demos cuenta que esta batalla no se ha ganado, que no podemos bajar la guardia. Sí las vacunas están teniendo un impacto positive. Sí el sistema de rastreo a nivel de todos los municipio y a nivel del gobierno central están teniendo impacto en esto”, puntualizó el gobernador.

Destacó que el gobierno, ya sea a través de la Policía o del Departamento de Salud, no tienen “recursos ilimitados” por lo que es “importante que todos cooperemos, todos pongamos de nuestra parte”. “Pero sí vamos a seguir llevando a cabo esos operativos cuando lo tengamos que hacer y multando a quienes tengamos que multar”, advirtió Pierluisi.

Además, pidió paciencia a la ciudadanía en momento en que ya hay tres casas farmacéuticas con vacunas disponibles contra el COVID-19. Pileruisi se mostró confiado con que la inmunidad de rebaño se alcance en julio próximo.