“Ese ataque ya es trillado. Eso es viejo. Lo que están es repitiendo. Siguen con esa letanía”.

Así respondió este martes el gobernador Pedro Pierluisi al reclamo que le hicieran ayer varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD), encabezados por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández, durante el evento para conmemorar los 70 años de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

Hernández recalcó que, contrario a lo que dice el gobernador, no existe impedimento alguno para que el gobierno no rescinda el contrato firmado con LUMA Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución del sistema energético. De hecho, el presidente cameral apuntó que el gobierno ya ha tomado esas acciones en el pasado sin consecuencias legales, por ejemplo, con el contrato que mantenía con AutoExpreso.

Pero el gobernador insistió en que eso no es posible. “Realmente aquí lo que hay que hacer es enfocarnos todos en fiscalizar a LUMA”, planteó.

De paso, el primer ejecutivo reprochó la actividad que hiciera la Cámara de Representantes para celebrar los 70 años del ELA. El gobernador no asistió a la actividad y tampoco lo hizo el secretario de Estado, Omar Marrero.

“Convocaron una actividad oficial y se convirtió en una actividad político partidista. Yo lo veía venir y por eso no estuve presente porque no me iba a prestar para eso”, sentenció.

Cuestionado si la percepción del pueblo es que el servicio de LUMA Energy no es bueno, Pierluisi señaló que “las percepciones cambiarán en su debido momento cuando hagamos la fiscalización que estamos haciendo y rinda resultados”. Insistió en que el consorcio es fiscalizado por el Negociado de Energía, la Legislatura y La Fortaleza.