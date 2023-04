El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) está en medio de una negociación con miras a otorgar un contrato para el manejo del sistema de bombeo en diversos puntos de la isla, confirmó ayer la secretaria Anaís Rodríguez, quien rechazó, de paso, una crisis en la administración de las aguas pluviales en la zona de Condado, en San Juan.

“No hay crisis en el sistema de bombas, y prueba de ello es que, durante las lluvias de los pasados días, no hubo inundaciones, así que no hay ninguna crisis”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.

Rodríguez argumentó, además, que el agua expulsada al mar, a la altura de la calle Nairn, en Condado, no proviene de descargas sanitarias, sino de escorrentías, que, aunque contienen sedimentación, hojas y basura lanzada por la ciudadanía a las calles, no representan un riesgo de salud. “Son aguas pluviales lo que está cayendo allí”, recalcó.

El Nuevo Día supo que, entre los vecinos del área, hay preocupación ante la expiración del contrato para el manejo del sistema de bombeo y la posibilidad de que el operador deje de brindar el servicio ante la ausencia de un acuerdo.

Al respecto, la secretaria del DRNA dijo: “Lo que te puedo asegurar es que las bombas que administra el Departamento no van a dejar de operar ni han dejado de operar. Estamos en un proceso de estipular algunas cláusulas”. No reveló el nombre de la empresa con la que negocian para no afectar el proceso.

Comentó, en cambio, que el trámite del nuevo contrato se ha retrasado por los requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Explicó que, tras el vencimiento del acuerdo –el 31 de marzo–, trabajan en un nuevo pacto, por la suma de $4.9 millones, para el manejo de 44 bombas portátiles a través de diferentes instalaciones que maneja el DRNA, incluyendo las estaciones de la avenida Baldorioty de Castro y la Parada 22, en San Juan.

Anaís Rodríguez, secretaria del DRNA, indicó que el trámite del nuevo contrato se ha retrasado por los requisitos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). (Xavier Araujo)

El acuerdo estaría vigente hasta que finalice este año fiscal, el 30 de junio. “Es una operación muy técnica y complicada; a la vez, hay que ser responsable fiscalmente”, señaló.

La casa de bombas Baldorioty de Castro sirve a una población estimada de 150,000 habitantes en el área metropolitana, según datos del DRNA.

Las casas bombas fueron construidas para el control de inundaciones, por lo que ubican en o cerca de zonas anegables o propensas a estar bajo agua. Cuentan con un sistema que descarga a lagunas o directamente al mar las aguas de escorrentía, a través de canales o tuberías.

En el pasado, tras varias situaciones críticas con el sistema, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tomó la determinación de ubicar bombas portátiles para suplir la demanda mientras se completa un proyecto para actualizar el equipo, que data de 1950.

“Ya se están haciendo estudios hidrológicos que, básicamente, es lo que va a poner al Departamento en contexto de lo que es el galonaje por minuto necesario para la adquisición de equipo”, indicó Rodríguez. Añadió que, tras las fuertes lluvias registradas en febrero del año pasado, el DRNA hizo una compra de bombas portátiles adicionales, pero no han llegado “debido a retrasos en la manufactura a nivel mundial”.

“El Departamento está buscando los recursos necesarios para evitar cualquier inundación y poder continuar con los servicios en las casas bombas. Bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir que colapse el sistema”, sostuvo.

Brenda Torres, directora ejecutiva del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, dijo, por su parte, que hoy realizarán pruebas de calidad de agua en el área de la calle Nairn. “Ciudadanos, que son mis ojos, están alegando que hay olor fuerte”, señaló. Las muestras, explicó, son tomadas por equipos de la organización a través de distintas playas de la zona, incluyendo las áreas de Vacía Talega, en Piñones (Loíza), y El Escambrón, aparte de la Laguna del Condado.

Dijo que el mal olor puede ser resultado de una descomposición orgánica mezclada con aceite de cocina u otros residuos que la gente lanza por el alcantarillado. “Si en esa región hay un alto nivel de actividad comercial, turística o residencial, y si el sistema está saturado, lo que salga, quizás, no es sanitario, pero podría tener un impacto a la salud pública”, afirmó.

“Yo nunca diría ‘esto es agua buena’. Diría ‘esto es una descarga pluvial, con la que el ciudadano o persona que se vaya a recrear debe tener cuidado’”, agregó Torres.

Recordó que el exsecretario de DRNA Rafael Machargo había presentado una solicitud a FEMA para ubicar un tubo en la zona que permitiera que la descarga no se produjera tan cercano a la orilla del mar, sino en aguas más profundas.