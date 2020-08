En las postrimerías del cuatrienio, el secretario de Educación, Eligio Hernández, comenzó en los últimos días a convertir en plazas de carrera más de 10 puestos ocupados hoy por personal de su confianza, un proceso descrito por fuentes de la agencia como lo que popularmente se conoce como “atornillamiento”.

En este caso, el proceso, además, se hace de tal manera que le dificultaría mucho al próximo titular de la agencia imprimirle su propia visión al sistema de instrucción pública de la isla, pues la mayor parte de las áreas críticas de manejo de la agencia estarían ocupadas por funcionarios de carrera con puestos permanentes.

Según las convocatorias que comenzaron a salir la semana pasada, y cierran ya entre esta y la próxima semana, Hernández convirtió en puestos de carrera los titulares de docencia, finanzas, presupuesto y seguridad de la agencia, así como los directores de los programas de todas las materias que se imparten en las escuelas públicas: estudios sociales, salud, matemáticas, inglés, español, educación física, bellas, artes y ciencias.

En algunos de los casos, se abrieron plazas también para subtitulares de las dependencias.

El secretario de Educación, Eligio Hernández.

Ese es la mayor parte del equipo de confianza de Hernández, quien fue designado secretario de Educación por el exgobernador Ricardo Rosselló tras la salida de la extitular Julia Keleher en abril de 2019 y luego de que fracasara el intento de confirmar al puesto a Eleuterio Álamo, quien es hoy subsecretario de la agencia.

El secretario Hernández dijo que los nuevos puestos fueron aprobados en abril de este año por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), pero no se había podido comenzar el proceso debido a la atención que el DE ha tenido que prestarle a la pandemia de Covid-19. Según Hernández, los puestos son parte de la nueva estructura administrativa del DE dispuesta en una ley aprobada en el 2018.

“Hay cosas que se han hecho de manera ordinaria por puestos de confianza y que no tienen que ser de esa manera, de modo que no afecte la continuidad de las iniciativas”, dijo Hernández a El Nuevo Día.

El secretario aseguró que no tiene conocimiento de cuánto miembros de su equipo de confianza están solicitando las nuevas plazas.

De prosperar y llegar a buen término el proceso, el plan de Hernández, su equipo de confianza, heredado en parte de Keleher, tendría que serlo también de quien eventualmente lo sustituya en el puesto, pues se trata de puestos permanentes que no serían de la libre remoción del próximo titular de Educación, como son los de confianza. Las plazas tienen un periodo probatorio de doce meses.

Ante este cuadro, un próximo secretario de Educación tendría tres opciones: trabajar con un equipo hecho a semejanza de Hernández, emprender el complicadísimo proceso de desmontar la estructura administrativa que está dejando puesta el actual secretario o crear otra capa burocrática más con salarios más altos de personas que respondan a su visión.

“El sistema público de enseñanza se va a caer. Va a haber una guerra el año que viene venga quien venga. El sistema se va paralizar”, dijo una fuente de la agencia que prefirió que no se le identifique para evitar represalias.

Hernández dijo que el próximo secretario aún podrá nombrar secretarios auxiliares de su confianza para puestos tales como Asuntos Académicos, También podrá nombrar directores regionales. Pero los críticos de la nueva medida dicen que esos secretarios auxiliares no podrán a su vez escoger sus equipos porque serán funcionarios de carrera.

Hernández negó rotundamente que se trate de un proceso de atornillamiento. “Aquí no hay un compromiso con nadie”, dijo.

Las convocatorias están abiertas solo a personas que ya estén empleadas en la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. Cada una de las convocatorias incluye una sugerencia de escala salarial. Pero las convocatorias precisan que se tomarán en cuenta los salarios que los candidatos devenguen en otros puestos al momento de ser escogidos para la plaza.

En las escuelas públicas no se ha podido comenzar las clases este semestre. (Ramon Tonito Zayas)

Uno de las convocatorias es para el puesto de director ejecutivo de la docencia cuyas funciones consistirían en “planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los distintos programas, proyectos, institutos y otras áreas de la Subsecretaría de Asuntos Académicos, Secretaría Asociada de Educación Especial y Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento en el Departamento de Educación”.

La convocatoria pública para ese puesto se hizo este martes 18 de agosto, con fecha límite para solicitar, hoy jueves, a pesar de que los candidatos debían presentar junto a su solicitud, certificaciones de la agencia gubernamental en la que haya trabajado hasta ahora de, entre otras cosas, su salario, copias certificadas de las planillas de contribución sobre ingresos de los últimos cinco años, certificado de no deuda de ASUME y prueba de detección de uso de sustancias controladas.

El salario dispuesto para esa plaza fluctúa entre $32,676 a $55,752 al año.

Hernández dijo que la convocatoria es solo para docentes ya empleados por el DE, por lo cual todos los requisitos que se le exigen ya deben constar en el récord de la agencia y no deben tener problemas para solicitar a tiempo.

Ese tipo de convocatorias casi instantáneas se repite en casi todas las plazas. Las plazas para dirigir los programas educativos fueron abiertas ayer, miércoles 19 de agosto y cierran mañana, viernes.

Otras disponen un poco más de tiempo para solicitar Por ejemplo, en el puesto de director de finanzas, que tienen un sueldo sugerido de $65,724 anuales, la convocatoria se firmó este lunes 17 de agosto y la fecha límite para solicitar es el próximo viernes 28. La convocatoria de director de subdirector de presupuesto, que paga también entre $32,676 a $55,752 anuales, la convocatoria se abrió el lunes 18 de agosto y cierra el lunes 31.

“Si esto no se detiene, no solo se tragan el presupuesto. No hay manera de que el nuevo secretario o secretaria construya desde la agencia”, dijo una fuente.