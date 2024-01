El Departamento de Educación (DE), junto con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), se encuentran en el proceso de redactar un plan estatal que detalla las guías de elegibilidad para que los puertorriqueños puedan beneficiarse de la ayuda federal a través del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano, conocido como EBT de Verano.

“Este programa hay que someter un plan estatal para que sea evaluado por el gobierno federal y aprobado para, entonces, así establecer las políticas y las guías del programa. Estamos en el proceso de que el gobierno federal culmine la divulgación de lo que van a ser las guías de elegibilidad del programa”, informó el administrador de ADSEF, Alberto Fradera en entrevista con El Nuevo Día.

El EBT de Verano era conocido antes como el Pandemic EBT, una ayuda que se otorgó a las familias durante los meses de verano, cuando los menores se encontraban en recesos académicos para poder proveerles comida. En diciembre de 2022, el Congreso convirtió el EBT de Verano en permanente a partir de 2024.

En cuanto a quiénes cualifican para el EBT de Verano, Fradera dijo que, “básicamente, van a ser elegibles los menores que estén adscritos al programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación… Estamos en esas comunicaciones con el gobierno federal. Las guías finales son las que van a establecer esa elegibilidad”.

La Oficina de Prensa del DE confirmó que los 242,625 estudiantes del sistema público pueden beneficiarse del programa de Comedores Escolares.

¿Cuánto dinero se recibirá por niño?

“Hasta $120 como beneficio máximo para cubrir los dos meses del verano. Eso es otro tema que todavía está en las discusiones con el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) y el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, en inglés). Este beneficio se va a otorgar únicamente todos los veranos, o sea, no es un beneficio que va a estar disponible todos los meses, sino que va a ser para cubrir los meses de junio y julio, que son los meses que los menores están fuera de la escuela”.

¿Cómo se solicita?

“Más adelante vamos a estar divulgando lo que va a ser el proceso tanto de elegibilidad y de solicitud. No preveo que existan unos cambios mayores… En años anteriores, para tener un ejemplo, ha sido que los participantes del Programa de Apoyo Nutricional (PAN), como ya nosotros tenemos información en nuestra base de datos, pues no tienen que hacer ninguna gestión para solicitar. Les llegaría de manera automática. Los menores que no están dentro del PAN, pues sí, tal vez tendrían que hacer un proceso de solicitud. Eso lo estamos finiquitando para someterlo también bajo la evaluación”.

¿Cómo se recibirá el dinero?

“Durante 2021-2022 y el año 2023 el programa se desembolsó de la misma forma y se va a continuar desembolsando de la misma forma: a través de la Tarjeta de la Familia. Aquellos padres que no son participantes del programa del PAN tendrían que hacer un proceso solicitud al programa para entonces nuestro sistema determinar si ese padre tiene una Tarjeta de la Familia disponible. Porque si ha recibido el programa en años anteriores, pues debe tener esa tarjeta disponible y recibiría en esa misma tarjeta el beneficio. De no contar con una Tarjeta de la Familia se le estaría enviando un cheque por correo postal”.

La ADSEF espera someter el plan estatal para la aprobación del USDA a mediados de febrero. Tras recibir la aprobación del plan, la dependencia pública dará a conocer las fechas en las que se abrirían las solicitudes.