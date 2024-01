Casi 21 millones de niños en los Estados Unidos y sus territorios se espera que reciban beneficios alimentarios este verano a través de un programa federal recién permanente, anunció el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el miércoles.

Treinta y cinco estados, los cinco territorios de Estados Unidos y cuatro tribus optaron por el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano, o EBT de Verano, que el gobierno dice que tiene como objetivo complementar los programas existentes durante el verano que han tenido un alcance más limitado.

“Ningún niño en este país debería pasar hambre”, dijo el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, en una entrevista con The Associated Press. “Ciertamente, no deberían pasar hambre porque pierden el acceso a comidas escolares nutritivas durante los meses de verano”.

En diciembre de 2022, el Congreso convirtió el EBT de Verano en permanente a partir de 2024 después de que Agricultura federal lo hubiera probado durante varios años. Los estados que optaron por no participar este verano tendrán la oportunidad de unirse para el verano de 2025, según la agencia.

¿Quiénes son elegibles para el EBT de Verano?

Las familias con niños elegibles para almuerzos gratuitos o a precio reducido (es decir, familias que están en o por debajo del 185% del nivel federal de pobreza) serán elegibles para el EBT de Verano, que cubrirá aproximadamente el 70% de la población elegible en su primer año.

En un informe de octubre, Agricultura federal indicó que se estimaba que 17 millones de hogares en Estados Unidos tuvieron problemas para encontrar suficiente comida en 2022. Esto aumentó desde los 13.5 millones en 2021, cuando había más ayuda alimentaria federal debido a la pandemia.

¿Cuánto reciben las familias?

Las familias elegibles recibirán $40 por mes por niño durante el verano, un total de $120 por niño. El dinero se cargará en una tarjeta EBT, que se puede usar en tiendas que también aceptan beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Agricultura federal estima que proporcionará un total de $2.5 millones en beneficios alimentarios en 2024 a través del programa de EBT de Verano.

¿Quiénes optaron por participar?

La Nación Cherokee es una de las cuatro tribus que formarán parte del verano inaugural. El Jefe Principal de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin Jr., dijo que fue una decisión fácil.

“Creo que estamos viendo muchas presiones en los hogares en términos de alquiler u otros costos de vivienda, todo eso afecta presupuestos familiares muy limitados”, dijo, añadiendo: “Esto soluciona parte de ese problema general al dar poder a los padres para simplemente poder salir y comprar más alimentos y algunas opciones saludables que están disponibles”.

La Nación Cherokee tiene su sede en Tahlequah, Oklahoma, un estado que optó por no participar en el EBT de Verano. Hoskin dijo que espera más solicitudes de ciudadanos no tribales que viven en la reserva.

¿Qué estados no participarán y por qué?

Alabama, Alaska, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont y Wyoming eligieron no participar este verano.

Nebraska, Iowa y Oklahoma citaron programas existentes que ya alimentan a niños durante el verano como razones para no unirse al EBT de Verano.

Implementar un programa de EBT de Verano este año “no era factible” en Texas, dijo Thomas Vasquez, portavoz de la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado, en un comunicado a AP. Dijo que esto se debió a la orientación del USDA que llegó a finales de diciembre, “el nivel de esfuerzo necesario” para iniciar un nuevo programa y la necesidad de que la legislatura estatal apruebe fondos para ello.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo en un comunicado que no quiere “que ningún niño de Oklahoma pase hambre, y seguiré trabajando para lograrlo, pero los programas federales grandes y duplicados no logran ese objetivo.

“Generan más burocracia para que las familias la atraviesen”.

¿Qué otros programas federales de alimentos de verano están disponibles?

Los 50 estados ya administran el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, que proporciona sitios donde los niños pueden comer gratis. Vilsack dijo que le preocupa que no “proporcione ayuda para todos los niños, no importa cuán bien intencionado sea”.

“Por mi parte, no entiendo por qué los 50 gobernadores no están haciendo (EBT de Verano)”, dijo, “pero estamos contentos de que 35 lo estén, estamos contentos de que los territorios estén dentro y estamos contentos de que las tribus sigan trabajando con nosotros”.