La gobernadora Wanda Vázquez Garced confirmó hoy, jueves, la renuncia del secretario del Departamento de Estado, Elmer Román, al aceptar su carta de dimisión. La renuncia de Román entrará en vigor este domingo.

Vázquez Garced añadió, mediante comunicación escrita, que la subsecretaria de la dependencia, María Marcano, ocupará el puesto de manera interina. La mandataria también indicó que Román aceptó un puesto en el gobierno federal.

“Agradezco las encomiendas que usted me delegó. Responsabilidades que me dieron la oportunidad de liderar esfuerzos del gobierno, como respuesta ante las emergencias debido a los sismos en el área sur, una pandemia a consecuencia del COVID-19 y el reciente paso por nuestra isla de la tormenta tropical Isaías. Me llevo memorias significativas del Departamento de Estado que me recibió con los brazos abiertos, mi servicio a una gobernadora que por mandato constitucional asumió hace apenas un año retos enormes e inesperados. Muchas gracias, señora gobernadora, por la oportunidad de hacerme parte de ese capítulo de nuestra historia”, lee parte de la carta que Román envió a Vázquez Garced, según La Fortaleza.

Por su parte, la gobernadora sostuvo que “agradezco al secretario Román González que, en momentos difíciles para Puerto Rico, estuvo disponible para ayudar a nuestra gente, tanto desde el Departamento de Seguridad Pública como en el Departamento de Estado. Es un excelente servidor público, de primer orden y sé que tendrá éxito donde quiera que esté. Y sé que seguirá ayudando a Puerto Rico. Perdemos un gran servidor público que aceptó esta encomienda con el más alto sentido de responsabilidad, entrega y dedicación”, expresó la gobernadora.