La gobernadora Wanda Vázquez Garced recibió con beneplácito la recomendación por parte del Departamento de Justicia de no asignarle un Fiscal Especial Independiente (FEI) luego de llevar a cabo una investigación preliminar sobre alegaciones de acciones ilegales en el transcurso de las fallidas compras de pruebas diagnósticas de COVID-19 por parte del Departamento de Salud.

Justicia entregó hoy, martes, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) los resultados de cuatro investigaciones preliminares sobre imputaciones irregulares a varios funcionarios públicos, incluyendo sus hallazgos sobre las compras de las pruebas. Además, los fiscales Miguel Colón y Leticia Pabón entregaron su informe sobre la investigación del chat de Telegram en el que participó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y que culminó con su renuncia en el verano de 2019.

“Hoy recibimos la notificación oficial del Departamento de Justicia informando que no recomiendan la designación de un Fiscal Especial Independiente contra esta servidora. Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden”, sostuvo Vázquez Garced en una comunicación escrita de un solo párrafo.

La Fortaleza también incluyó copia de una carta firmada por la secretaria interina de Justicia, Inés del Carmen Carrau Martínez, en la que escribió que “de confirmidad a lo enunciado en la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, le notificamos que hemos notificado al Opfei nuestra determinación de no recomendar en su caso la designación de un Fiscal Especial Independiente”.

La carta fue redactada el 29 de octubre de 2020 y ponchada como recibida en la Oficina de la Gobernadora hoy, 10 de noviembre.

La investigación sobre el rol de Vázquez Garced y Mabel Cabeza en los fallidos intentos de adquirir pruebas de COVID-19 por parte del Departamento de Salud se remonta al 30 de marzo de 2020, cuando el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, sometió “una comunicación que contiene una serie de alegaciones en su contra (Vázquez Garced)”, según escribió Carrau Martínez en su carta del 29 de octubre.

Vázquez Garced fue referida directamente por la Cámara baja y se le imputó ilegalidad a la mandataria y Cabeza, quien trabajó como mano derecha del entonces secretario de Salud, Rafael Rodríguez, y luego fue trasladada a La Fortaleza.

Hernández confirmó durante la noche a El Nuevo Día que respecto a la querella que presentó contra la gobernadora y Cabeza, Justicia recomendó al Panel que no designaran un FEI.

La Comisión de Salud de la Cámara, presidida por el representantes del PNP Juan Oscar Morales Rodríguez, llevó a cabo una investigación y vistas sobre las compras y, en última instancia, sometió un informe en junio en el que refirió a 15 personas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Opfei, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y al Tribunal Supremo.

Fueron referidos el coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez, el entonces secretario de la gobernación Antonio Pabón Battle, la subsecretaria de la gobernación Lillian Sánchez, Cabeza, el abogado Juan Maldonado y el presidente de la empresa Apex Contractors Robert Rodríguez López, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Iris Santos, el secretario auxiliar de Hacienda Alfonso Rossy, el exjefe de Administración de Servicios Generales Ottmar Chávez y la ayudante especial del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Guarina Delgado García.

También fueron referidos el excomisionado del Nmead, José Burgos, Adil Rosa, Mariel Rivera, Diana Meléndez y la exsecretaria de Salud Concepción Quiñones de Longo.

La documentación y pruebas entregadas por Justicia serán evaluadas por la Opfei, y si la determinación de los FEI es la presentación de cargos, disponen de 30 días para presentar las denuncias al Tribunal o se archivan los cargos si, por el contrario, esa fuera la decisión comunicada en el informe. Entonces, el panel tendría que emitir una resolución notificándola.