La gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó hoy, martes, las expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en las que le imputa intentar negociar puestos para personas allegadas a ella, incluyendo su esposo y su yerno.

“Todo el mundo conoce la trayectoria del presidente del Senado en términos de la manera en que se expresa sobre la gente, sobre las situaciones. Cuando se empieza a atacar a la familia, se empieza a atacar a mujeres trabajadoras, para mí es una manera de demostrar alguna desesperación”, dijo la gobernadora en entrevista con El Nuevo Día.

“Yo invito a cualquiera de los senadores que están en el caucus que vengan personalmente. Yo les garantizo que mucha de esa información es incorrecta y es falsa. Que vengan y lo hablamos. De frente a frente, porque por escrito cualquiera tira cualquier cosa. Que vengan de frente. No tengo nada que ocultar”, abundó.

Rivera Schatz colgó esta tarde un mensaje en sus redes sociales en el que alega que la gobernadora -como parte del proceso de negociación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa- solicitó la designación de su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, al Tribunal de Apelaciones, además de puestos estratégicos para dos de sus más cercanas colaboradoras y un contrato para su yerno en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), donde actualmente labora.

El presidente senatorial precisó en su escrito que el pedido de Vázquez Garced se produjo durante una reunión que tuvo el pasado viernes con el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos.

“¿Cómo se puede describir eso que usted le solicitó al portavoz del Senado, señora Gobernadora? ¿Presión, chantaje o negociaciones’?”, cuestionó Rivera Schatz una publicación a través de sus redes sociales.

Buenos días Puerto Rico: Las acciones de todo funcionario público, electo o por designación, están sujetas al... Posted by Thomas Rivera Schatz on Tuesday, December 22, 2020

La gobernadora recalcó que los alegatos del líder senatorial “son falsos”.

“Son falsos. Primero, siempre ha utilizado el nombramiento de mi esposo, que nunca ha estado… (Mi esposo) tiene que ser sacado de toda esta situación, porque yo no voy a negociar jamás y nunca lo permitiría. Y mi esposo es el primero que lo dice, que no se cuente con él ni lo tengan a él en agenda para negociación ninguna porque él tiene sus méritos propios. Y las demás personas tienen sus trabajos. Por qué yo tengo que negociarlos”, cuestionó Vázquez Garced.

La gobernadora se refierió a los pedidos que supuestamente hizo para que se le dieran puestos a la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, así como para Marisol Blanco en la Oficina del Contralor.

La acusación de Rivera Schatz surge luego de que ayer el Senado colgara la designación de Kermit Lucena para contralor de Puerto Rico y exigieran que la gobernadora retirara la designación de la jueza Maritere Brignoni para jueza asociada del Tribunal Supremo.

Al anunciar esas designaciones, el domingo, la gobernadora, reveló que el presidente del Senado le había manifestado su interés en ser evaluado para ocupar una silla en el Supremo ante la vacante de la jueza asociada Anabelle Rodríguez el próximo 24 de diciembre.

La gobernadora recordó que ni Rivera Schatz ni los senadores son jefes de agencia.

“¿El presidente del Senado o los senadores son los jefes de agencia? No. Analícenlo. ¿Cómo yo voy a negociar algo con quien no tiene la faculta de conceder? Así que yo no tengo nada que negociar. Mi negocio es buscar lo mejor para el pueblo de Puerto Rico. Nada más”, dijo Vázquez Garced.

“Yo no voy a atacar a nadie para lograr ningún propósito. Mis determinaciones están tomadas. Mis candidatos para el Supremo están tomados, ya los sometí. Quizás a alquien le gusta, a otros no. No me voy a prestar para chantajes, presiones ni imposiciones por parte de nadie porque voy a respetar las tres ramas de gobierno que son la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. Cada cual que asuma su responsabilidad”, sentenció.