El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que las denuncias de la exfiscal Janet Parra Mercado, quien denunció irregularidades en el Departamento de Justicia, no son correctas y es necesario dejar de hablar del tema.

“Hablar desde afuera no tiene la misma validez ni debe tenerla. Ya no está allí. Los que están allí están dando fe de que se están trabajando estas cosas como Dios manda, o sea, que por más que lo sigan tratando de extender, quien sea que sea, voy a pararlo tajantemente. Hay que respetar al Departamento de Justicia y sus fiscales, que son fiscales que están aquí rindiendo una labor y son serios y honestos. Podrá haber una excepción, pero es muy rara. O sea que ya basta de eso. Hace cinco meses que renunció. No tenemos que estar siguiendo hablando de eso”, dijo el primer ejecutivo.

Pierluisi recalcó que Parra Mercado dejó su cargo hace cinco meses.

“De momento ahora surge esta denuncia nuevamente. Eso fue hace cinco meses atrás. Obviamente, se fue en desagrado”, sostuvo Pierluisi en relación a la manera en que Parra Mercado dejó su cargo como directora de la División de Crimen Organizado y Drogas, después de brindar 26 años de servicio como fiscal.

Parra Mercado descargó públicamente su molestia al indicar que supuestamente el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli no atendió 15 casos de asesinatos que ella señaló que estaban listos para radicar en su carta de renuncia como fiscal, entregada hace siete meses.

Pierluisi manifestó que los fiscales, el secretario de Justicia y la jefa de los fiscales han refutado las alegaciones de Parra Mercado.

“Han dicho que todos esos casos están debidamente asignados, que no es correcto decir que estaban listos para ser procesados”, dijo el gobernador.