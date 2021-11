El trámite de atención a nombramientos del Ejecutivo no se circunscribe al Senado y en la Cámara de Representantes dos designados del gobernador Pedro Pierluisi a ocupar sillas en la junta de directores del Destination Marketing Organization (DMO, por sus siglas en inglés), no serán atendidos hoy, confirmó el portavoz popular Ángel Matos García.

Se trata de las designaciones de Jorge Jorge Flores y René Acosta Benítez. Ambos fueron confirmados por el Senado y la Comisión de Nombramientos de la Cámara, presidida por Jesús Manuel Ortiz, rindió informes positivos de ambos a principios de octubre.

“No. No serán llevados a votación”, dijo Matos García esta mañana. Hoy es el último día hábil en la Legislatura para atender nombramientos o, de lo contrario, vencen. Ya el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha dicho que el cuerpo legislativo que dirige no atenderán nominaciones a la Junta de Planificación y tampoco las designaciones de Mariano Mier (Comisionado de Seguros) y Enrique Völckers (director ejecutivo del Puerto Rico Innovation & Technology Service).

PUBLICIDAD

Matos García indicó que en enero estará radicando un proyecto de ley para enmendar la Ley 17-2017, que creó el DMO para darle “más garras”.

“Van tres años y $75 millones y Puerto Rico todavía no tiene marca”, dijo el portavoz popular. “El 25 de marzo de este año me senté con la secretaria de la Gobernación (Noelia García), con Carlos Rivera Justiniano (asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi) y el director de la Compañía de Turismo (Carlos Mercado Santiago) y se nos pidió un voto de confianza porque el Ejecutivo iba a tratar de mejorar el desempeño de este contratista”, dijo Matos García al referirse a Discover Puerto Rico. “Pasados seis meses, no se ha logrado nada y continúan los gastos extravagantes y hay un problema de rendición de cuentas”.

La Ley 17-2017 creó el marco legal del DMO y autorizó al gobierno a buscar un ente que mercadeara a Puerto Rico internacionalmente. Ese seleccionado fue Discover Puerto Rico.

Matos García ha sido consistente, desde el pasado cuatrienio, en cuestionar el verdadero rendimiento de esta entidad. Incluso llevó a los tribunales a Discover para tener acceso a documentos públicos sobre sus operaciones.

Matos García, de hecho, sufrió un revés ayer cuando el Senado, luego de aprobar el Proyecto de la Cámara 311 unánimemente, decidió reconsiderarlo para dejarlo en asuntos pendientes. Este proyecto, de la autoría de Matos García, obliga al director ejecutivo de Discover Puerto Rico y a los miembros de su junta rendir informes financieros en la Oficina de Ética Gubernamental.

PUBLICIDAD

“No hay explicación en estos momentos, pero durante el día tendrá que aparecer. No es natural que un proyecto, luego de que se apruebe, se reconsidere cuando da tanto trabajo conseguir votos en el Senado”, dijo Matos García.